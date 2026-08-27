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Schimbare de locație pentru spectacolul de folk din această seară, la Dorna Summer Fest

Schimbare de locație pentru spectacolul de folk din această seară, la Dorna Summer Fest
Schimbare de locație pentru spectacolul de folk din această seară, la Dorna Summer Fest

Organizatorii transmit că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, spectacolul de folk susținut de Dani Năsăudean și Florin Moldovan, programat astăzi, 27 august 2026, de la ora 19.30, în cadrul Dorna Summer Fest, se mută la Casa de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei.

La atelierele pentru copii și toate celelalte activități programate, sunteți așteptați vineri, 28 august, în parc.

„Vă așteptăm să ne bucurăm împreună de o seară frumoasă, cu muzică folk, cântec și emoție, la adăpost de ploaie și departe de capriciile vremii. Intrarea este liberă”, transmit organizatorii.

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