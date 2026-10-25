Schimbare de lider în Liga a IV-a

Forest Pătrăuți a realizat surpriza etapei a VIII-a a Ligii a IV-a prin victoria cu 2-1 asupra liderului CS Vicovu de Sus, care a coborât pe poziția a patra în ierarhie după acest eșec.

Într-un joc la fel de echilibrat, Minerul Iacobeni a trecut la limită, pe teren propriu, de Viitorul Liteni. Au marcat Ionuț Timiș, Robert Candrea și Daniel Timiș, respectiv Alex Sahru și Dănuț Lungu.

Rezultate înregistrate în etapa a VIII-a a Ligii a IV-a:

Minerul Iacobeni – Viitorul Liteni 3-2

Progresul Frătăuții Vechi – Moldova Drăgușeni 4-1

Bucovina Rădăuți – Stejarii Dragomirnei 1-4

Bucovina Dărmănești – CS Gura Humorului 4-3

Forest Pătrăuți – CS Vicovu de Sus 2-1

Academica Gălănești – Dream Team Ipotești 9-0

Rarăul Câmpulung Moldovenesc – Viitorul Fălticeni 2-1

Clasament

1 Academica Gălănești 8 7 0 1 43-12 21p

2 Minerul Iacobeni 8 7 0 1 33-6 21p

3 Rarăul Câmpulung 8 6 2 0 23-7 20p

4 CS Vicovu de Sus 8 6 0 2 33-7 18p

5 Viitorul Fălticeni 8 5 0 3 22-16 15p

6 Forest Pătrăuţi 8 4 1 3 17-19 13p

7 Viitorul Liteni 8 4 0 4 16-14 12p

8 Stejarii Dragomirnei 8 4 0 4 15-14 12p

9 Bucovina Dărmănești 8 3 1 4 17-20 10p

10 Progresul Frătăuții Vechi 8 3 0 5 22-20 9p

11 Moldova Drăgușeni 8 2 0 6 16-31 6p

12 Bucovina Rădăuți 8 2 0 6 6-30 6p

13 CS Gura Humorului 8 1 0 7 15-38 3p

14 ACS Dream Team 8 0 0 8 4-48 0p