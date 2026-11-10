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Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Câmpulung Moldovenesc

Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Câmpulung Moldovenesc
Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Câmpulung Moldovenesc

O razie a polițiștilor de la Câmpulung Moldovenesc a avut loc luni, în mai multe intervale orare, în municipiu și în localitățile din jur, acționându-se pe numeroase direcții: siguranța traficului, combaterea infracțiunilor economice, contrabandă, dar și prevenirea actelor de tulburare a ordinii și liniștii publice.

La acțiune au participat și jandarmi, inspectori de la control trafic și de la Registrul Auto Român Suceava și de la Garda Forestieră Suceava.

Printre altele, a fost reținut în arest un tânăr de 27 de ani, recidivist, cercetat sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de „lovirea sau alte violențe”, dar și pentru „tulburarea ordinii și liniștii publice”, după ce, în incinta unei benzinării, pe fondul unui conflict spontan, a lovit doi bărbați, provocând indignare și teamă printre alți martori.

Au fost depistați și șoferi băuți, printre ei un șofer în vârstă de 62 de ani, care avea concentrația de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La un depozit de lemne s-a constatat că era deținută ilegal cantitatea de 5,4 m3 lemn rășinoase, lemnul fiind confiscat și aplicată o amendă în valoare de 5.000 de lei.

În total, în cadrul raziei au fost legitimate 319 persoane, controlate 255 de mașini și aplicate în total 172 de amenzi, în valoare de peste 100.000 de lei.

Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Câmpulung Moldovenesc
Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Câmpulung Moldovenesc
Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Câmpulung Moldovenesc
Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Câmpulung Moldovenesc
Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Câmpulung Moldovenesc
Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Câmpulung Moldovenesc
Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Câmpulung Moldovenesc
Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Câmpulung Moldovenesc

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