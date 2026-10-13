Scandal și agresivitate la adresa polițiștilor, după ce un ucrainean a fost depistat băut la volan

Incidente destul de serioase au avut loc, luni seară, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, după depistarea unui șofer băut și după ce doi prieteni ai primului au sărit în apărarea sa într-un mod destul de agresiv, cel puțin în cazul unuia fiind demarate cercetări pentru comiterea infracțiunii de ultraj.

Luni seară, în jurul orei 20.40, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus s-a prezentat pe sensul de ieșire din România un bărbat cu dublă cetățenie, ucraineană și română, în vârstă de 42 de ani, care conducea un autoturism în care se afla și un bărbat în vârstă de 51 de ani, cetățean ucrainean.

Polițiștii de frontieră au observat că cel de la volan pare că miroase a alcool, astfel că au solicitat sprijinul unui echipaj de la Poliția orașului Vicovu de Sus, care a venit cu aparatul etilotest.

În urma testului a rezultat că bărbatul de la volan are concentrația de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, concentrație care se încadrează la deschiderea de dosar penal, ceea ce presupune transportarea suspectului la spital, pentru recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Iritați peste măsură că sunt ținuți pe loc, cei doi au devenit agresivi, inițial verbal.

Polițiștii au consemnat că mai ales pasagerul, bărbatul de 51 de ani, a adresat expresii jignitoare și a formulat amenințări la adresa unuia dintre oamenii legii, fapt pentru care acestuia i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Mai mult, pe perioada scandalului, în punctul vamal a mai ajuns un bărbat de 33 de ani, sucevean, prieten cu ceilalți doi, care a fost și el agresiv verbal. Față de acesta din urmă a fost luată măsura de sancționare cu amendă în valoare de 1.000 de lei, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ancheta polițiștilor continuă, în cadrul a două dosare penale, unul pentru conducere sub influența alcoolului și unul pentru ultraj, cercetările urmând a fi coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.