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Scandal între soți, de la utilizarea Tik-Tok, soldat cu ordin de protecție și evacuarea bărbatului din casă

Un tânăr a reclamat că i s-a furat lănțișorul de aur la discotecă dar, în prezența polițiștilor, l-a găsit pe noptieră
Un tânăr a reclamat că i s-a furat lănțișorul de aur la discotecă dar, în prezența polițiștilor, l-a găsit pe noptieră

Măsuri tot mai severe sunt luate de polițiști în cazurile de violență în familie, chiar și când este vorba de violență verbală. Fiecare caz trebuie analizat separat, cu particularitățile lui, dar ar trebui de luat în calcul, în unele cazuri, și dacă măsurile nu sunt prea aspre, fără a ne referi neapărat la cazul punctual de mai jos.

Sâmbătă, în jurul orei 22.00, polițiștii Secției Pojorâta au fost sesizați de către o femeie din Pojorâta, cu privire la faptul că soțul ei sare la scandal.

Polițiștii ajunși la adresă au constatat că soțul, în urma unor discuții purtate în contradictoriu privind folosirea rețelei de socializare TikTok, de către soția sa, a început să provoace scandal.

S-a ajuns la expresii jignitoare, dar nu și la violențe fizice, au constatat polițiștii.

De față se aflau și fetele minore, cu vârste de 6 și 15 ani.

Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, reieșind risc iminent, astfel că a fost emis Ordin Provizoriu de Protecție împotriva bărbatului, acesta având obligația de părăsi imediat locuința comună, timp de 5 zile.

Bărbatul trebuie să păstreze o distanță de minim 50 de metri față de soție, dar și față de fiice, în perioada de valabilitate a ordinului, respectiv 5 zile.

Femeia nu a dorit să depună plângere penală, nefiind agresată fizic.

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