Scandal între două secretare ale Colegiului „Mihai Eminescu”. Una dintre ele a chemat Poliția, după ce ar fi fost lovită cu un dosar

Un conflict izbucnit, marți dimineață, între două secretare ale Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava a necesitat intervenția polițiștilor, după ce una dintre femei a apelat numărul de urgență 112.

Cele două angajate, secretara șefă, în vârstă de 62 de ani, și o subordonată de-a sa, mult mai tânără, ar fi avut de-a lungul timpului o relație profesională marcată de tensiuni și conflicte, care au culminat marți cu un incident încheiat cu declarații la Poliție.

Angajata mai tânără a reclamat că secretara-șefă ar fi lovit-o în cap cu un dosar și a sunat la 112. În schimb, femeia de 62 de ani susține că a aruncat dosarul pe birou, nu spre colega sa.

Oamenii legii au venit la școală, unde au discutat cu cele două angajate și au luat declarații.

Conducerea colegiului regretă cele întâmplate și susține că situația a fost amplificată de tensiuni și orgolii acumulate în timp.

Directorul instituției, prof. Marius Constantin Golea, spune că marți dimineață avusese o discuție cu cele trei angajate ale secretariatului, cărora le ceruse să colaboreze și să mențină o atmosferă de lucru echilibrată.

El a povestit că la scurt timp după discuție, interacțiunea dintre două angajate a degenerat și a escaladat foarte rapid.

„Cred că sunt orgolii care au mers prea departe, orgolii alimentate de-a lungul timpului. Este un incident pe care îl regretăm și care cred că a fost exagerat. Marți dimineață am făcut o ședință cu cele trei secretare, una dintre ele proaspăt întoarsă din concediul de maternitate, și le-am comunicat că îmi doresc o relație de colaborare, sarcini echilibrate și o atmosferă de lucru plăcută.

Imediat după această ședință s-a întâmplat incidentul, iar doamna a apucat să sune la 112, gest pe care îl consider exagerat”, a declarat directorul colegiului.

Pentru a evita repetarea unor astfel de situații, conducerea unității de învățământ a decis ca cele două angajate să își desfășoare activitatea separat, iar interacțiunile să fie limitate.