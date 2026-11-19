Dacă detest vreo categorie de oameni pe lumea asta, apoi ăia sunt – scuzați! – pupincuriștii! Adică indivizii cu mentalități de slugă vicleană, gata oricând să ia o scamă imaginară de pe geaca șefului sau să facă tot felul de giumbușlucuri și de compromisuri pentru o porție de firimituri scăpate de boss printre degete. Firimituri pe care, apoi, le… împachetează frumos prezentându-le drept creații de Master Chef.

Oare de ce ne-am pervertit până într-acolo încât nu mai știm – sau nu mai vrem să știm! – a lua atitudine față de nereguli, de nedreptăți, de minciuni poleite cu spoieli de adevăr, preferând să adoptăm… poziția ghiocelului pentru a nu supăra potentații vremii?!

Astăzi, din păcate, tot mai puțini sunt cei care fac vorbire (așa cum scriam cândva!) despre ,,aceste… obiceiuri care nu sunt taxate după cum ar merita de către societate, lăsându-se, astfel, drum liber imposturii și oportunismului fără scrupule.’’

Oricum, mai devreme sau mai târziu, ,,se va alege grâul de neghină’’, parveniții plătind – în cele din urmă! – tribut penibilului, deoarece, așa cum spunea Giacomo LEOPARDI, ,,oamenii devin ridicoli doar când încearcă să se prezinte ca altceva decât sunt în realitate.”

PE MORMÂNTUL UNUI ARIVIST

(Vasile BOLOCAN)

Sub al gliei strașnic rod

În lungi chinuri el se zbate,

Că-i sicriul incomod

Și nu poate da din coate!

PATISERIE

(Nicolae Paul MIHAIL-NICOMAH)

În viața asta insipidă,

În care toți ne ducem veacul,

Minciuna e ca o stafidă

Ce parfumează cozonacul!

UȘA

(Jean BUHMAN)

Monumentală, te desfide,

Tăcută, rece, nepătrunsă;

Din când în când se mai deschide,

Dar numai dacă este unsă!

EXPERIENȚA VIEȚII

(Corneliu COSTĂCHESCU)

Cu răul când m-am confruntat

În lupta cruntă de idei,

Nu câinii m-au înfricoșat,

Ci droaia mare de… căței!

EPITAFUL

(Valerian LICĂ)

Ca o trâmbiță răsună

Pe sinistrul adăpost:

Este ultima minciună

Despre omul care-a fost.

PERCEPTE MORALE

(Ioan MARTIN)

Nedemne sunt de câinii ciobănești:

Mușcatul pe la spate, guduratul,

Făcutul sluj, târâtul, tremuratul

Și alte atitudini… omenești!

RUGĂ

(Veron ENE)

Scutește-ți rătăcita turmă,

I-ajung lumeștile-i nevoi;

Dă-i, Doamne, mintea de pe urmă,

Nu Judecata de apoi!

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!