Șase vameși și un polițist de frontieră, reținuți de DNA Suceava în dosarul șpăgilor din vămi

Șase lucrători vamali și un polițist de frontieră, dar și mai multe persoane fizice au fost reținute de procurorii DNA Suceava în cazul șpăgilor din vămi.

Ancheta s-a lungit până spre dimineața zilei de marți, 22 septembrie, iar la audieri au fost aduse peste 20 de persoane.

Pentru că nu era suficient spațiu la sediul DNA, suspecții au fost ținuți la sediul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, de unde au fost aduși în etape.

Vameșii și polițistul de frontieră sunt suspectați că luau 200-300 de euro pentru a permite unor persoane să introducă în România bunuri interzise sau bunuri peste cantitatea prevăzută de lege.

Faptele s-au consumat în perioada 2023-2026, iar pentru documentarea cazului s-au realizat și 54 de percheziții, inclusiv la sediul unor instituții publice.

Perchezițiile au avut loc luni, 21 septembrie, în județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț.

În cursul zilei de astăzi, persoanele reținute vor fi duse la Tribunalul Suceava cu propunere de arestare preventivă.