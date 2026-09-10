Șase unități desființate, redenumiri și reorganizări, în rețeaua școlară a județului

Noul an școlar aduce o serie de schimbări în rețeaua școlară a județului Suceava.

Șase unități școlare au fost desființate ca urmare a scăderii numărului de elevi, unele și-au pornit activitatea sub o altă denumire, iar pentru alte instituții au fost instituite reorganizări ale programului.

Șase instituții nu mai funcționează începând din acest an școlar, mai exact patru grădinițe cu program normal (structuri fără personalitate juridică) și două școli. Este vorba despre unități mici, arondate unor școli cu personalitate juridică, cu un număr foarte mic de elevi/ preșcolari, la limită pentru a putea funcționa.

Unitățile desființate sunt: Școala Primară Ploșcii, Izvoarele Sucevei; Școala Primară Nr.3 Râșca; Grădinița cu Program Normal nr. 2 Drăgușeni; Grădinița cu Program Normal nr. 2 Găinești, Slatina; Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Câmpulung Moldovenesc; GPN Slătioara, Stulpicani.

De partea cealaltă, trei instituții si-ai schimbat denumirea.

Astfel, Școala Postliceală Sanitară Suceava a devenit Școala Postliceală Sanitară “Academician prof. dr. Leon Dănăilă” Suceava, Școala Gimnazială „Petru Comarnescu” Gura Humorului s-a transformat în Școala Gimnazială „Principele Carol” Gura Humorului, iar Școala Gimnazială Neagra Șarului a primit numele de Școala Gimnazială „Prof. Virgil Popescu” Neagra Șarului.

Sunt și trei instituții care au anunțat reorganizări ale programului, astfel grădinițele cu program normal din Berchișești, Iacobeni și Dornești au, din această toamnă, program prelungit.

Peste 110.000 de preșcolari și elevi

În anul școlar 2026 – 2027, în Suceava sunt înscriși 116.559 de preșcolari și elevi, cuprinși în 710 școli, dintre care 200 cu personalitate juridică și 510 structuri, potrivit datelor prezentate de inspectorul școlar general Ciprian Anton și purtătoarea de cuvânt Gabriela Cazac.

În orașe sunt 204 școli (99 cu personalitate juridica și 105 structuri), iar în mediul rural sunt 506 școli (104 și 405 structuri).

De asemenea, rețeaua școlară cuprinde 24 de școli particulare.