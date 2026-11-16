Șase eleve ale Colegiului Național „Mihai Eminescu” din municipiul Suceava au reprezentat recent cu succes instituția la Festivalul-concurs internațional „Bukovynskyi zhaivir”, dedicat memoriei profesorului Valentin Litovcenko, organizat de Colegiul Vocațional Pedagogic „Osyp Makovey” din Cernăuți, Ucraina.

Tinerele concurente au fost însoțite de profesorii îndrumători Letiția Franciuc și Ionuț Hîrceag, de directorul adjunct al colegiului, prof. Anamaria Popescu, și de coordonatorul proiectului educațional, prof. Delia Martineac.

Participarea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Elevi acum – profesori în devenire”, derulat, în parteneriat, de cele două colegii pedagogice și Filiala Suceava a Uniunii Ucrainenilor din România.

Evenimentul a reunit 34 de concurenți din România, Ucraina și Republica Moldova, oferindu-le tinerilor interpreți ocazia de a-și valorifica aptitudinile artistice, de a-și împărtăși pasiunea pentru muzică și de a lega noi prietenii dincolo de granițe.

Șase eleve de la „Mihai Eminescu” Suceava, premiate la Cernăuți

Secțiuni

Competiția, după cum a explicat profesoara Delia Martineac, a cuprins mai multe secțiuni: muzică clasică, muzică ușoară, muzică populară, creație proprie, interpretare vocală în formații (duet, trio, cvartet, grupuri), reunind stiluri și formule interpretative diverse.

Evoluțiile au fost apreciate de un juriu de specialitate, în frunte cu directoarea colegiului, Natalia Palii, pe baza unui punctaj de la 1 la 10, ținându-se cont de tehnica vocală, corectitudinea intonației, expresivitatea interpretării, prezența scenică, alegerea repertoriului, calitatea acompaniamentului și aspectul artistic al costumelor și recuzitei.

Șase eleve de la „Mihai Eminescu” Suceava, premiate la Cernăuți

Rezultate

Reprezentantele colegiului sucevean au avut prestații deosebite, fiind răsplătite cu șapte premii: Secțiunea muzică populară: Premiul I – Ott Ionela-Ortenzia, clasa a XI-a E; Premiul al II-lea – Gîngă Bianca, clasa a X-a A; Premiul al II-lea – Senegeac Sibille-Briana, clasa a X-a H; Premiul al III-lea – Muscă Maria-Evellyne, clasa a X-a H. Secțiunea muzică ușoară: Premiul al II-lea – Florea Alexia Ioana, clasa a IX-a B; Premiul al II-lea – Senegeac Sibille-Briana, clasa a X-a H; Premiul al III-lea – Camilar Ilinca, clasa a IX-a F.

Aceste rezultate confirmă talentul, pasiunea și munca susținută a elevelor de la „Mihai Eminescu”, dar și implicarea profesorilor care le-au îndrumat și pregătit pentru această experiență artistică.