Șase din zece medici rezidenți cer cursuri pentru a învăța cum să vorbească cu pacienții

Șase din zece medici rezidenți din România solicită cursuri specializate pentru a învăța cum să comunice eficient și empatic cu pacienții și aparținătorii acestora. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale unei cercetări sociologice naționale, desfășurate în anul 2026 de Colegiul Medicilor din România (CMR), făcută publică marți, printr-un comunicat de presă. Studiul evidențiază o schimbare de mentalitate în rândul noii generații de medici, care corelează succesul unui tratament nu doar cu abilitățile clinice, ci și cu relația de încredere construită cu pacientul.

Datele arată că interacțiunea directă cu realitatea din spitale nu diminuează nevoia de formare, ci o accentuează. Dacă în primii doi ani de rezidențiat proporția celor care cer cursuri de comunicare este de 61,5%, în anii 5–6 aceasta urcă la 64,8%. Confruntați cu gestionarea cazurilor medicale complexe, tinerii medici conștientizează că transmiterea unui diagnostic grav, explicarea opțiunilor terapeutice și gestionarea stărilor emoționale necesită abilități pe care facultatea nu le formează pe deplin.

Solicitările sunt uniforme la nivel național, dar se observă o diferență de percepție în funcție de gen. Nevoia de formare este asumată mult mai des de femei (64,2%) decât de bărbați (52%). Mai mult, peste un sfert dintre bărbați (26,2%) consideră că au o nevoie scăzută de pregătire, un procent de două ori mai mare decât cel înregistrat în rândul femeilor (12,7%).

Specialitățile unde lipsa comunicării poate genera probleme

Nevoia de pregătire în comunicare atinge cote ridicate, de 65–70%, în specialitățile cu o încărcătură emoțională deosebită sau unde deciziile se iau rapid. Cele mai expuse sunt Pediatria, unde dialogul se poartă adesea cu părinții speriați; Oncologia, confruntată de multe ori cu anunțarea unui stadiu terminal; Psihiatria și Medicina de familie, unde relația pe termen lung este esențială; Anestezia și Terapia Intensivă (ATI), unde se gestionează situațiile de criză majoră.

Deși 63% dintre rezidenți își evaluează pozitiv abilitățile de comunicare din prezent, doar 13,1% cred că le stăpânesc „în foarte mare măsură”, restul plasându-se în zone de autoapreciere moderată sau neutră.

Colegiul Medicilor din România avertizează că deficiențele de comunicare pot afecta calitatea actului medical și pot declanșa conflicte regretabile. Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta CMR, consideră că integrarea unor module aplicate de comunicare, bazate pe metode inovative și evaluări obiective, reprezintă o prioritate națională, potrivit comunicatului. Prin aceste măsuri se așteaptă să se reducă riscurile de malpraxis, să fie prevenite situațiile tensionate din spitale și consolidarea unui parteneriat corect și uman între medici, pacienți și familiile acestora.