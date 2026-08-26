Șase consilieri locali ai municipiului Suceava, puși în situația de a alege între serviciu și funcția de ales local

Noua reglementare privind incompatibilitățile din administrația publică locală a devenit o adevărată bombă cu ceas. Numai la nivelul municipiului Suceava șase consilieri locali sunt într-o posibilă situație de incompatibilitate și trebuie să ia o decizie: își păstrează serviciul și renunță la funcția de ales local sau renunță la locul de muncă și păstrează mandatul de ales local.

Cei șase care sunt într-o posibilă situație de incompatibilitate sunt doctorii Paul Turcoman și Răzvan Bandac, Andrei Bacoș și Lucian Harșovschi – consilieri personali în cadrul unor primării, Adelina Paiu și Ciprian Anton, angajați ai unor instituții publice.

Modificarea legislativă care provoacă efecte în întreaga administrație

Începând cu 25 august 2026, consilierii locali și județeni care sunt, în același timp, angajați cu contract individual de muncă în autorități sau instituții publice trebuie să ia măsuri pentru încetarea situației de incompatibilitate.

Prevederile sunt introduse prin Legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026, act normativ care modifică dispozițiile Codului administrativ și este inclus în cadrul jaloanelor asumate de România prin PNRR.

În practică, măsura îi vizează pe cei care ocupă simultan un mandat de consilier local sau județean și un post contractual într-o primărie, într-un consiliu județean, într-un minister, într-o agenție, într-un serviciu public sau într-o altă instituție administrativă.

Termenul de 15 zile calendaristice pentru efectuarea demersurilor necesare încetării incompatibilității se împlinește la 25 august 2026, inclusiv.

Astfel, începând cu 26 august, persoanele care nu au făcut demersurile necesare se pot expune unor consecințe disciplinare și unei eventuale verificări privind existența unei stări de incompatibilitate.

Doar cadrele didactice, cercetătorii științifici și persoanele care desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice beneficiază de o excepție expresă, astfel încât profesorii pot continua activitatea didactică în timp ce exercită mandatul de consilier local sau județean, fără suspendarea contractului de muncă.

Noua regulă nu înseamnă că orice persoană care primește venituri din fonduri publice devine automat incompatibilă cu mandatul de consilier. Situația trebuie verificată în funcție de natura raportului de muncă, instituția angajatoare, statutul persoanei și eventualele prevederi speciale aplicabile.

De aceea, cazurile personalului suport, angajaților cu statut special și persoanelor care lucrează în companii de stat trebuie analizate separat.

De asemenea, altă lege privind incompatibilitățile (161/2003) spune: „Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu (…) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv (…)”.

În cazul în care există dubii cu privire la aplicarea noilor prevederi, persoanele vizate ar trebui să solicite un punct de vedere scris din partea compartimentului juridic sau a departamentului de resurse umane al instituției. Rămâne de văzut cum se va decide clar în ce situații sunt incompatibilități sau nu și ce decizii vor lua cei afectați de noua prevedere.