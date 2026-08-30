Șapte suceveni au fost medaliați cu aur la Mondialele din Olanda

Barca feminină de 8+1 a României a reușit să câștige medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj din Olanda, după o cursă perfectă, la finalul căreia a reușit să spulbere recordul mondial. Din echipaj au făcut parte nu mai puțin de trei sucevence, este vorba de Ancuța Bodnar, Maria Lehaci și Magdalena Rusu. Pe locul al doilea s-a clasat Marea Britanie, podiumul fiind completat de SUA.

Aceeași performanță a fost realizată și de echipajul bărcii de 8+1 mixt al țării noastre, care a avut în componență patru canotori suceveni, este vorba de Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă și Ștefan Berariu. România a devansat în această probă bărcile Olandei și SUA.