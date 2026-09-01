În perioada 20–24 august 2026, șapte elevi ai Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava – Ichim Lavinia, Oanea Ana-Maria, Cajvan Bianca, Matei Teodora, Comandant Ștefan-Ioan, Rusu Lucian-Vasile și Varasciuc Andi, însoțiți de prof. Bezușcu Nicoleta, au avut ocazia să participe la proiectul național „From Algorithms to Neurons”, desfășurat la Universitatea Maritimă din Constanța.

Zeci de elevi din toate colțurile țării pasionați de tehnologie s-au confruntat într-un maraton intens de cod, senzori și inteligență artificială, evenimentul fiind organizat în parteneriat cu Asociația „Informatică pentru Viitor” și IEEE Romania Section.

Pe parcursul celor cinci zile, elevii au participat la workshopuri de programare și inteligență artificială, și-au prezentat ideile în cadrul „Colțului Științific” și au lucrat la dezvoltarea unor soluții software, precum și la competiția de inteligență artificială.

Șapte liceeni suceveni, cinci zile de programare, AI și provocări tehnologice la Constanța

Competiție de AI și munca în echipă din Hackathon

Prima echipă, formată din Vărasciuc Andi, Comandant Ștefan-Ioan și Rusu Lucian-Vasile, a avut o experiență complexă, participând atât la competiția de inteligență artificială, cât și la Hackathon.

Pentru ei, cele două probe au pus în valoare abilități diferite: pe de o parte, capacitatea de a analiza și rezolva individual probleme, iar pe de altă parte, capacitatea de a colabora eficient într-o echipă și de a transforma rapid o idee într-un produs funcțional.

Vorbind despre competiția de AI, elevii mărturisesc că experiența a fost „o provocare intensă și motivantă, deoarece proba de AI ne-a obligat să ne bazăm pe propriile resurse și pe capacitatea de a învăța autonom.

Spre deosebire de Hackathon, unde a fost o provocare diferită: 24 de ore pentru a transforma o idee într-un produs funcțional. A fost nevoie să ne împărțim responsabilitățile în funcție de competențe: unul s-a concentrat asupra designului și structurii site-ului, iar ceilalți s-au ocupat de logica internă a aplicației”.

Șapte liceeni suceveni, cinci zile de programare, AI și provocări tehnologice la Constanța

Dispozitiv medical

A doua echipă a Colegiului Național „Petru Rareș”, formată din Ichim Lavinia, Oanea Ana-Maria, Cajvan Bianca, Matei Teodora, a participat la Hackathon, unde tema „Signals That Shape Our World” le-a inspirat să dezvolte proiectul BioSignal.

,,Aplicația permite introducerea unor valori precum pulsul, temperatura, numărul de leucocite și nivelul lactatului, urmărind apoi modificarea acestora în timp.

BioSignal generează un scor de avertizare de la 0 la 100, indică intensitatea semnalului și afișează, prin intermediul unor grafice, dacă valorile sunt stabile sau prezintă modificări.

Am adăugat și o secțiune interactivă dedicată simptomelor, precum și mai multe scenarii demonstrative, pentru a evidenția cât mai clar modul de funcționare al sistemului. Ne imaginăm BioSignal conectat, în viitor, la un mic dispozitiv purtabil pe braț, asemănător, ca principiu de utilizare, senzorilor folosiți pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Un astfel de dispozitiv ar putea colecta automat anumite date, precum pulsul și temperatura, și le-ar transmite aplicației, unde evoluția lor ar putea fi urmărită în timp”, au spus elevii.

Aceștia au mai completat că nivelul competiției a fost unul ridicat, concurând alături de echipe foarte bine pregătite și de participanți cu experiență în competiții desfășurate inclusiv în Statele Unite ale Americii.

Experiența de la Constanța s-a încheiat cu idei și planuri pentru viitor. Cei șapte elevi ai Colegiului Național „Petru Rareș” au demonstrat că tehnologia nu înseamnă doar cod și algoritmi, ci și creativitate, colaborare, perseverență și curajul de a transforma o idee într-o soluție.