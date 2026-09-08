Șapte decenii de la absolvire. Promoția 1956 s-a reunit la 70 de ani de la terminarea Școlii de Băieți, actualul Colegiu „Ștefan cel Mare”

Au trecut 70 de ani de când au terminat liceul, dar amintirile și prietenia dintre ei au rămas vii.

Absolvenții promoției 1956 a Școlii de Băieți din Suceava, actualul Colegiu Național „Ștefan cel Mare” Suceava, s-au reunit pentru a marca șapte decenii de la absolvire.

La reuniunea de la finele lunii august au ajuns circa 12 foști elevi, alături de câteva absolvente ale aceleiași promoții de la Liceul de Fete din Suceava însă, actualul Colegiu Național „Petru Rareș”.

A fost o întâlnire emoționantă, liniștită, o celebrare a vieții, a prieteniei și a legăturilor care au rezistat în timp.

Evenimentul a început cu o scurtă slujbă în capela liceului, după care foștii colegi s-au reunit în aula Colegiului Național „Ștefan cel Mare”.

Aproape 88 de ani are Luca Axinia, una dintre absolventele care păstrează cu emoție legătura cu generația sa.

Povestește că reîntoarcerea în liceu a însemnat și o întoarcere la anii adolescenței, într-o perioadă în care școala și viața de licean erau cu totul diferite.

„Anii de liceu erau diferiți. Nu îndrăzneam să întârziem la ore, se învăța mult, iar examenul de final, examenul de maturitate cum se chema, l-am dat la multe materii”, își amintește aceasta.

În ciuda trecerii timpului, legătura dintre foștii elevi nu s-a pierdut. Dimpotrivă, reuniunile au devenit o adevărată tradiție anuală.

„Ne întâlneam din cinci în cinci ani, dar din anul 1995 ne întâlnim anual. Ne adunăm cu multă bucurie și entuziasm, povestim, ne aducem aminte.”, spune una dintre absolvente.

După momentul festiv de la liceu, aniversarea celor 70 de ani de la absolvire a continuat la un restaurant, iar apoi cu o excursie în Maramureș.

Pentru cei care au ajuns să sărbătorească împreună șapte decenii de la terminarea liceului, faptul că încă se pot întâlni an de an este, poate, cea mai frumoasă reușită.

„Dumnezeu a fost bun cu noi”, a mai adăugat unul dintre participanți.

2026, 70 de ani de la absolvire

„Cei mai frumoși au fost anii de liceu”

Printre cei care se implică în organizarea reuniunilor se numără și Șerban Cîrsteanu, stabilit la Brașov, fost inginer la Fabrica Electroprecizia din Săcele.

Povestește că promoția 1956 a traversat o perioadă dificilă din istoria României. Sărăcia era prezentă în viața de zi cu zi, iar țara se afla într-un amplu proces de reconstrucție după război.

„A fost o generație de profesori formidabilă. Unii au luptat pe front, unii au venit răniți. Sărăcia era foarte mare, dar se voia reconstrucția țării și era un avânt mare”, povestește Șerban Cîrsteanu, subliniind că „Cei mai frumoși ani au fost cei de liceu!”.

De-a lungul anilor, foștii colegi au transformat întâlnirile într-un prilej de a descoperi împreună locuri noi.

Au ajuns în Maramureș, la Cimitirul Vesel și Mănăstirea Bârsana, în Republica Moldova, la Cernăuți și Soroca, în Delta Dunării, în Transilvania și la Turda.

În anii trecuți, la reuniuni au participat și colegi stabiliți în Israel și Germania.

Aproape o viață de om s-a scurs de când au strigat într-un cor ”Absolvire!”, însă dovedesc că spiritul promoției a rămas viu, optimist și prietenos.