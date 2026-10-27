Săptămâna Verde – Un mediu curat, o viață sănătoasă! Grija pentru natură se învață prin fapte

Florile plantate cu grijă, frunzele adunate și bucuria de a lucra împreună au transformat curtea Bisericii „Sfântul Nicolae” din Liteni într-un spațiu al implicării, al colaborării și al respectului față de natură.

Miercuri, 21 octombrie 2026, în cadrul programului național „Săptămâna Verde”, 44 de elevi ai Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, 28 de elevi ai clasei I B și 16 elevi ai clasei a V-a C, au participat la o activitate de ecologizare și înfrumusețare a curții Bisericii „Sfântul Nicolae” din Liteni. Inițiativa a oferit copiilor prilejul de a contribui la îngrijirea unui spațiu important pentru comunitate și de a descoperi că protejarea mediului începe cu gesturi simple, realizate împreună.

Flori, frunze și lecții pentru un viitor mai verde

Cu entuziasm și dorința de a face o schimbare în bine, elevii au participat la activități de curățenie și înfrumusețare a curții bisericii. Copiii clasei I B au adus crizanteme, pe care le-au plantat alături de colegii lor mai mari, contribuind astfel la amenajarea unui spațiu mai primitor. De asemenea, elevii au greblat frunzele căzute și le-au pregătit pentru compostare naturală, învățând că resturile vegetale pot fi valorificate responsabil, în loc să fie considerate simple deșeuri. Prin această activitate practică, noțiuni precum reciclarea, compostarea și grija față de resursele naturale au căpătat un sens concret, apropiat de experiența lor cotidiană.

Dincolo de rezultatele vizibile, activitatea a reprezentat o lecție de educație ecologică desfășurată în afara sălii de clasă. Elevii au avut ocazia să își dezvolte spiritul civic, să exerseze cooperarea și să înțeleagă importanța păstrării curățeniei în spațiile comune. Totodată, au descoperit că fiecare contribuție, indiferent de dimensiunea ei, poate face diferența atunci când există implicare și responsabilitate.

Educația ecologică începe cu exemplul personal

Programul național „Săptămâna Verde” oferă un cadru potrivit pentru formarea unor comportamente responsabile față de mediul înconjurător, prin activități care îmbină învățarea cu experiența directă. În acest context, acțiunea desfășurată la Biserica „Sfântul Nicolae” din Liteni a urmărit nu doar înfrumusețarea unui spațiu al comunității, ci și cultivarea unei atitudini de respect față de natură și față de munca depusă în folosul celorlalți.

Activitatea s-a desfășurat sub îndrumarea doamnelor Lupu Tudorița, profesor pentru învățământul primar, și Țurcanu Alina Petruța, profesor dr. de Educație Fizică și Sport, care i-au încurajat pe elevi să transforme grija față de mediul înconjurător într-un obicei firesc al vieții de zi cu zi.

Un rol important în realizarea acestei inițiative l-au avut și părinții, care au sprijinit implicarea copiilor și au contribuit la buna desfășurare a activității. În același timp, deschiderea și susținerea reprezentanților comunității religioase au făcut posibilă desfășurarea acțiunii într-un spirit de colaborare și respect reciproc.

Împreună pentru o comunitate mai frumoasă

La finalul activității, crizantemele plantate, frunzele adunate și curtea îngrijită au rămas mărturii ale implicării celor mici și ale colegilor lor mai mari. Însă cea mai importantă realizare nu se măsoară doar în schimbările vizibile, ci și în lecțiile pe care elevii le-au luat cu ei: natura merită protejată, spațiile comune trebuie îngrijite, iar responsabilitatea se dovedește prin fapte.

„Adresăm sincere mulțumiri părinților elevilor implicați pentru sprijinul și disponibilitatea oferite, precum și părintelui paroh Ruștie Vasile și părintelui coslujitor Huțanu Marius, pentru deschidere, susținere și contribuția la buna desfășurare a activității.

Prin astfel de inițiative, elevii Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni demonstrează că educația pentru mediu nu se rezumă la informații învățate din cărți, ci se construiește prin experiențe, exemple și acțiuni concrete. O floare plantată, o frunză pregătită pentru compostare și o mână întinsă pentru a ajuta devin pași mici către o schimbare durabilă.

Pentru că un mediu curat înseamnă o viață mai sănătoasă, iar o comunitate frumoasă se construiește împreună, prin grija și responsabilitatea fiecăruia dintre noi!,” ne-au transmis cadrele didactice îndrumătoare.