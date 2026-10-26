Săptămâna verde, la școala din Baia – Învățăm să protejăm natura, construim un viitor mai verde!

În perioada 19–23 octombrie 2026, la Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia, s-a desfășurat Programul Săptămâna Verde, o săptămână dedicată educației pentru mediu, responsabilității față de natură și formării unor comportamente sustenabile, prin activități educative, creative și practice, adaptate particularităților de vârstă ale copiilor și elevilor din toate cele trei niveluri de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial.

Pe parcursul acestei săptămâni, sălile de clasă și spațiile din apropierea școlii au devenit locuri ale descoperirii, colaborării și învățării prin experiență. Preșcolarii și elevii au fost încurajați să observe natura, să înțeleagă importanța protejării mediului și să descopere că fiecare gest responsabil poate contribui la păstrarea unui mediu sănătos.

Programul activităților a urmărit cinci direcții tematice principale:

– Luni, 19 octombrie – Biodiversitate și protecția mediului: „Angajament pentru salvarea planetei” – activități de conștientizare a importanței biodiversității și a protejării resurselor naturale;

– Marți, 20 octombrie – Schimbările climatice: „Schimbările climatice și repercusiunile asupra Terrei” – discuții, activități de observare și reflecții privind efectele schimbărilor climatice și modalitățile prin care putem contribui la reducerea impactului acestora;

– Miercuri, 21 octombrie – Identificarea problemelor de mediu: „Reciclez, transform, creez” – activități practice și creative prin care materialele reutilizabile au primit noi întrebuințări, promovând reciclarea și consumul responsabil;

– Joi, 22 octombrie – Natura, sustenabilitate și risc: „Educația, pentru natură, sport și comunicare, în spații neconvenționale” – activități care au îmbinat mișcarea, comunicarea, cooperarea și explorarea mediului natural;

– Vineri, 23 octombrie – Activități practice în orizontul natural apropiat – experiențe de învățare în mijlocul naturii, cu accent pe observare, implicare directă și dezvoltarea atitudinilor responsabile față de mediul înconjurător.

Un element esențial al programului l-a constituit implicarea copiilor și elevilor de la nivel preșcolar până la nivel gimnazial, prin demersuri educative diferențiate, interactive și interdisciplinare. Activitățile au oferit oportunități de învățare dincolo de cadrul formal al lecțiilor, stimulând curiozitatea, creativitatea, spiritul de echipă și dezvoltarea unei atitudini ecologice.

Prin joc, dialog, creație, explorare și activități practice, copiii și elevii au înțeles că protejarea mediului nu reprezintă doar o responsabilitate colectivă, ci și o sumă de alegeri individuale: să păstrăm curățenia, să reducem risipa, să reutilizăm materialele, să economisim resursele și să respectăm toate formele de viață.

Programul Săptămâna Verde a reprezentat, astfel, un prilej valoros de consolidare a parteneriatului educațional dintre școală, familie și comunitate, promovând valorile respectului față de natură, ale solidarității și ale responsabilității civice.

Adresăm mulțumiri cadrelor didactice, copiilor și elevilor, părinților și tuturor celor care s-au implicat în organizarea și desfășurarea activităților, contribuind la succesul acestui demers educațional.

La Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia, credem că educația pentru mediu începe prin exemple concrete, se dezvoltă prin implicare și se transformă în responsabilitate pentru viitor.

Împreună protejăm natura, formăm generații responsabile și construim un viitor mai verde!

Coordonator programe și proiecte educative, prof. înv. primar Mihaela Gogu