Săptămână perfectă pentru Industrial Pizza în Campionatul Județean de Old-Boys „Flamex”

Performera săptămânii în Campionatul Județean de Old-Boys „Flamex” este formația Industrial Pizza. Formația condusă de Sergiu Iftodi a câștigat ambele meciuri disputate, realizând un salt de trei locuri în clasament.

Podiumul competiției rămâne neschimbat, în condițiile în care Revine, Ripac Veteo și Flamex și-au respectat statutul de favorite, impunându-se în partidele susținute în etapa a X-a.

Din punct de vedere individual, în această săptămână s-au remarcat jucătorii Liviu Boca (EcoOptic), care a punctat de 7 ori în confruntarea cu Amatorii, precum și Ionică Grab (Ripac Veteo), Cristian Cora (Termohabitat) sau Vali Grămadă (Sercom Electric), care și-au trecut în cont câte 4 goluri.

Noua locație a întrecerii este moderna bază sportivă Eden Sports Arena, de pe Serpentine.

Precedentele douăzeci și patru de ediții ale Campionatului județean de minifotbal pentru old-boys au revenit formațiilor Vivendi (șapte titluri), Revine (cinci titluri), Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Steelcorp (două titluri), Crama cu Ștaif și Las Vegas.

Competiția se desfășoară cu sprijinul sponsorului „Flamex” și în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal.

Rezultate înregistrate în etapa a X-a:

Revine – Old Zimbru Siret 4-0

Apa Design Iradov – Flamex 3-4

Kalman – Burdujeni Grill 1-3

Ripac Veteo – Mity&Friends 7-2

Industrial Pizza – JAD Consult Tesla 4-0

Lipia cu de Toate – Termohabitat 1-6

DOR ADF – Fides Team 3-2

EcoOptic – Amatorii 12-4

Sercom Electric – Camarazii Carpatis 10-3

Industrial Pizza – Kalman 8-1 (meci în avans din etapa a XVI-a).

Clasament

Revine 11 10 1 0 68-20 31 Ripac Veteo 11 10 0 1 70-18 30 Flamex 10 9 0 1 69-12 27 Industrial Pizza 12 7 2 3 76-29 25 Burdujeni Grill 11 7 2 2 42-42 25 DOR ADF 11 7 1 3 73-36 23 EcoOptic 11 7 2 2 73-37 23 Termohabitat 11 7 0 4 42-38 21 Old Zimbru Siret 11 4 4 3 38-31 19 Sercom Electric 10 5 2 3 49-35 17 Apa Design Iradov 12 5 0 7 43-44 15 Mity&Friends 11 3 1 7 40-52 10 Camarazii Carpatis 11 3 1 7 29-60 10 Kalman 12 3 1 8 36-68 10 Fides Team 11 2 0 9 27-66 6 JAD Consult Tesla 11 1 0 10 23-50 3 Lipia cu de Toate 12 0 2 10 16-96 3 Amatorii 11 0 1 10 19-96 2

Programul etapei a XI-a:

Luni, 16 noiembrie, ora 18.00: Camarazii Carpatis – Revine

Luni, 16 noiembrie, ora 19.00: Amatorii – Sercom Electric

Luni, 16 noiembrie, ora 20.00: Fides Team – EcoOptic

Luni, 16 noiembrie, ora 21.00: Termohabitat – DOR ADF

Marți, 17 noiembrie, ora 18.00: JAD Consult Tesla – Lipia cu de Toate

Marți, 17 noiembrie, ora 19.00: Mity&Friends – Industrial Pizza

Marți, 17 noiembrie, ora 20.00: Burdujeni Grill – Ripac Veteo

Marți, 17 noiembrie, ora 21.00: Flamex – Kalman

Joi, 19 noiembrie, ora 18.00: Old Zimbru Siret – Apa Design Iradov

Joi, 19 noiembrie, ora 19.00: Flamex – Sercom Electric (meci în avans din etapa a XVII-a).