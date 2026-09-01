Săptămâna Forestierului 2026 – cinci zile dedicate pădurii ca resursă strategică a economiei românești

Asociația Forestierilor din România-ASFOR organizează în perioada 7–11 septembrie 2026 prima Săptămână a Forestierului – ediția extinsă a evenimentului anual „Ziua Forestierului”, sub genericul „Pădurea, resursă strategică pentru generațiile următoare”.

Săptămâna se deschide, luni și marți, 7–8 septembrie, cu exercițiile proiectului european SINTETIC – finanțat prin programul Orizont Europa și derulat de ASFOR alături de Universitatea Transilvania din Brașov, într-un consorțiu de 20 de parteneri europeni.

Marți, 8 septembrie, ora 11:00, în parchetul de exploatare de la Azuga (jud. Prahova), va avea loc o demonstrație practică de digitalizare a exploatării forestiere: harvester echipat cu senzori biometrici, marcarea automată a buștenilor prin RFID, scanare LiDAR și fluxuri de date în timp real – un sistem de trasabilitate care răspunde cerințelor Regulamentului european privind defrișările (EUDR) și completează sistemul național SUMAL 2.0.

Programul continuă la Cheile Grădiștei (Fundata, jud. Brașov):

miercuri, 9 septembrie: Demonstrațiile și Concursul Național al Fasonatorilor Mecanici – probe practice de viteză și precizie, cu jurizare și premiere, alături de Târgul Forestierilor; de la ora 11:00, seminarul dedicat utilajelor forestiere, susținut de IRUM;

joi, 10 septembrie: Sesiunea festivă „Ziua Forestierului”, de la ora 11:00, în cadrul căreia vor fi prezentate proiectele ASFOR – inclusiv rezultatele tehnice ale proiectului SINTETIC – alături de mesajele invitaților; în paralel, între 14:30 și 17:00, panelul „Traseul biomasei în România – Biomasa până în 2030” (în sală) și sesiunea de testare a aplicației Tree Scanner (pe teren);

vineri, 11 septembrie: Seminarul profesional „Case și construcții din lemn”, de la ora 10:00 – soluții tehnice, eficiență energetică și arhitectură din lemn – și demonstrații practice pe utilaje forestiere.

„Sectorul forestier generează o contribuție economică totală de circa 61,4 miliarde de lei – 3,5% din PIB –, varsă anual aproximativ 12,5 miliarde de lei la bugetul de stat și susține circa 66.700 de locuri de muncă directe, în mare parte în comunități rurale și montane. Fiecare metru cub de lemn intrat legal în economie aduce statului român circa 600–650 de lei și generează aproximativ 3.000–3.200 de lei în produsul intern brut. Acestea sunt cifrele Raportului Sectorial Integrat ASFOR 2025 și ele spun un singur lucru: pădurea este o resursă strategică a economiei românești și merită tratată ca atare”, a declarat dr. ing. ec. Ciprian Dumitru Muscă, Președintele ASFOR.

„În exploatările forestiere lucrează tot mai puțini oameni, dar aportul sectorului la PIB crește – tot mai puțini oameni produc tot mai multă valoare. De aceea viitorul se construiește pe tehnologie. Prin proiectul european SINTETIC aducem în pădurea românească trasabilitatea digitală completă, de la arborele pe picior până la produsul finit: transparență verificabilă, nu declarativă. Săptămâna Forestierului 2026 este construită exact în jurul acestui adevăr”, a adăugat Președintele ASFOR.

Despre ASFOR

Asociația Forestierilor din România – ASFOR este organizația patronală reprezentativă a sectorului forestier românesc, reunind companii din exploatarea forestieră și prelucrarea primară a lemnului. ASFOR promovează gestionarea durabilă a resursei forestiere, competitivitatea companiilor din sector și dialogul instituțional cu autoritățile publice. Raportul Sectorial Integrat ASFOR 2025 cuantifică amprenta economică a sectorului: contribuția la PIB, impactul fiscal, ocuparea forței de muncă și potențialul de dezvoltare încă neactivat, estimat la 10–17 miliarde lei anual.