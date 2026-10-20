Săptămâna digitaliada, la Palatul Copiilor Suceava

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate a platformei Digitaliada, în cadrul temei „Educație media”, copiii de la Cercul de Informatică și Cercul de Jurnalism ale Palatului Copiilor Suceava au participat la activitatea educativă „Cum gestionăm emoțiile legate de știri?”, dedicată înțelegerii emoțiilor pe care le trăim atunci când suntem expuși la informațiile din mass-media. Digitaliada este cel mai amplu program gratuit de educație digitală din România, ce încurajează folosirea la clasă a metodelor de lucru interactive și a conținutului digital educativ, pentru a crește performanțele școlare ale elevilor de gimnaziu.

La activitate au luat parte 32 de copii, alături de două cadre didactice și trei părinți, într-un demers educațional menit să dezvolte gândirea critică, responsabilitatea în consumul de informații și capacitatea de a gestiona emoțiile generate de știrile din jurul nostru.

Pornind de la întrebarea „Știrile ne informează. Dar ce ne fac să simțim?”, participanții au explorat legătura dintre informațiile pe care le citesc, le ascultă sau le urmăresc și reacțiile emoționale pe care acestea le pot provoca. Bucuria, îngrijorarea, furia și șocul au fost câteva dintre emoțiile discutate, pornind de la exemple precum o veste bună, un accident, o nedreptate sau o informație neașteptată.

Activitatea a evidențiat faptul că nu există o reacție emoțională „corectă” valabilă pentru toată lumea. Fiecare persoană poate interpreta și simți diferit o anumită știre, în funcție de experiențele, valorile și sensibilitatea sa. De aceea, este important să ne recunoaștem emoțiile, să le înțelegem și să alegem în mod conștient cum reacționăm.

În contextul actual, în care informațiile circulă rapid prin televiziune, site-uri de știri și rețele sociale, educația media îi ajută pe copii să adopte o atitudine echilibrată și responsabilă. Verificarea informațiilor din surse credibile, evitarea distribuirii impulsive a știrilor și discutarea cu persoane de încredere atunci când o informație provoacă teamă sau neliniște sunt pași importanți pentru dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase de informare.

Prin această activitate, copiii au fost încurajați să privească știrile nu doar ca pe o sursă de informații, ci și ca pe un factor care le poate influența starea emoțională, opiniile și comportamentul. Totodată, întâlnirea a oferit un prilej de dialog și colaborare între copii, cadre didactice și părinți, subliniind rolul educației media în formarea unor tineri informați, empatici și responsabili.

Mesajul activității: „Înțelegem ce simțim. Alegem cum reacționăm. Devenim jurnaliști responsabili.”

Activitatea se înscrie în preocuparea Cercului de Jurnalism și a Cercului de Informatică din cadrul Palatului Copiilor Suceava de a promova competențele digitale și media, spiritul critic și comunicarea responsabilă, contribuind la formarea unei generații capabile să se informeze corect și să navigheze cu încredere într-un mediu informațional tot mai complex.

prof. Alexandra Cuza, Cercul de Jurnalism, prof. Ștefania Șoiman, Cercul de Informatică, prof. Alina Șandru, Cercul Cenaclu literar