Șanțul care timp de 4 zile a traversat un sens de circulație pe Calea Unirii, în dreptul bazarului din municipiul Suceava, ducând la exasperare șoferii, a fost asfaltat în cursul zilei de luni. Viceprimarul Dan Ioan Cușnir a precizat că în această perioadă se efectuează lucrări pentru rețeaua de apă în zona pasajului de la Carrefour – strada Energeticianului – stația de epurare / Petrom – Lidl – Policlinica Bethesda. „Se încearcă trecerea subterană a conductei, dar dacă nu vom reuși va fi nevoie de săpătură, prin sensul giratoriu, trotuar, parcare și/sau carosabil”, a arătat viceprimarul.

Potrivit estimărilor constructorilor, durata lucrărilor în zona carosabilului ar fi de câteva zile. Cu această ocazie, se va reamenaja sensul giratoriu de la Bazar, după modelul celorlalte deja finalizate. Gazonul care fusese pus provizoriu a fost ridicat și utilizat în cartiere, a fost făcută instalația de irigare, astfel încât după rezolvarea problemei conductei de apă se va efectua și amenajarea sensului giratoriu.

Șanțul care timp de 4 zile a traversat un sens de circulație pe Calea Unirii

Dan Ioan Cușnir a mai declarat că pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie vor mai fi lucrări care vor produce disconfort pe strada Grigore Ureche, din cartierul Zamca, unde în aproximativ o săptămână se va încheia reabilitarea, inclusiv pentru trotuare și carosabil, precum și pe strada Samoil Isopescu, unde se schimbă rețeaua de apă.

În acest an începe și amenajarea celor 6 parcuri publice, pentru care s-a semnat săptămâna trecută contractul de execuție, iar până la sfârșitul anului este estimată finalizarea lucrărilor la scuarul cu fântână arteziană de la Nordic.

Șanțul de lângă Bazarul Sucevei a fost asfaltat, dar urmează și alte lucrări care vor provoca disconfort în trafic