Sanitar-veterinarii au dispus redeschiderea activității adăpostului public de câini din Suceava

Adăpostul public de câini din Suceava revine la activitatea normală, putând face inclusiv capturare, după ce un nou control la fața locului al inspectorilor Direcției Sanitar Veterinare Suceava a dus la concluzia că principalele deficiențe au fost remediate.

În urma unei adrese transmise de Administrația Piețelor Suceava, care a solicitat o nouă verificare, echipa de control sanitar-veterinară a constatat igienizarea spațiilor de cazare pentru câini, efectuarea acțiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare cu o unitate specializată, înlocuirea completă a vaselor pentru hrană și apă și obținerea înregistrării sanitar-veterinare pentru un mijloc de transport pentru câinii capturați.

Ca măsuri viitoare, echipa de control a recomandat finalizarea lucrărilor de reabilitare a adăpostului, completarea zilnică a evidențelor privind inspecția zilnică a câinilor și suplimentarea personalului pe partea de igienizare și întreținere adăposturi.

Reamintim că Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava a amendat adăpostul public de câini din municipiul Suceava cu 27.000 de lei, în urma unor verificări efectuate pe 3 septembrie 2026, și i-a suspendat temporar activitatea.

Acțiunea de control a urmărit verificarea modului în care sunt respectate prevederile legislației sanitar-veterinare referitoare la gestionarea și protecția câinilor fără stăpân.

În urma verificărilor de atunci au fost identificate mai multe neconformități privind organizarea și funcționarea adăpostului, evidența animalelor și a activităților sanitar-veterinare, precum și neconformități privind condițiile și procedurile aplicabile în cadrul unității, respectiv lipsa unui mijloc de transport animale vii autorizat pentru transportul câinilor capturați.

Adăpostul aparține Primăriei municipiului Suceava și acolo ajung în majoritate câinii ridicați de pe străzile municipiului Suceava.