Sancțiuni de peste 180.000 de lei aplicate de Garda Forestieră Suceava în urma controalelor din luna iulie

Activitate intensă desfășurată de Garda Forestieră Suceava în plină vară – 113 controale privind respectarea regimului silvic, confiscarea fizică a 187 mc de masă lemnoasă, dar și aplicarea de sancțiuni în valoare totală de peste 180.000 de lei.

În luna iulie 2026, personalul Gărzii Forestiere Suceava a efectuat un număr total de 113 controale privind respectarea regimului silvic, atât în fondul forestier, cât și în afara acestuia, pe drumurile publice sau la instalațiile de debitat sau la depozitele de material lemnos.

Prejudicii de peste 50.000 de lei care vor fi recuperate

Dintre acestea, 14 acțiuni au fost controale de fond sau parțiale în păduri, administrate prin ocoale silvice sau fără servicii silvice asigurate.

”Prin aceste inspecții se verifică o multitudine de aspecte care vizează starea pădurii și lucrările de gospodărire executate sau cele necesare. S-au identificat și inventariat și tăierile ilegale de arbori și a rezultat un volum de 125 mc masă lemnoasă tăiată ilegal.

Valoarea pagubei produse prin aceste tăieri fără drept este de 31.570 de lei. La aceasta se adaugă valoarea funcțiilor nerealizate ale pădurii datorate extragerii arborilor înainte de vârsta stabilită prin normative, respectiv 21.303 lei. Valoarea totală a prejudiciului este de 52.873 de lei. Această valoare va fi recuperată de la cei vinovați de tăierile de arbori fără drept sau de la personalul cu atribuții de pază”, a precizat Mihai Gășpărel, șeful Gărzii Forestiere Suceava.

Au fost verificate 18 parchete de exploatare forestieră privind respectarea normativelor referitoare la recoltarea arborilor destinați exploatării, amplasarea și respectarea căilor de scos-apropiat, protejarea semințișului și a arboretului rămas, etc.

Au fost efectuate 36 de alte verificări, cele mai multe privind materialul forestier de reproducere sau starea plantațiilor silvice.

Controale pe drumurile publice și la punctele de prelucrare și depozitare

O activitate susținută s-a desfășurat și în afara pădurii și a vizat deținerea, transportul, prelucrarea și comercializarea materialelor lemnoase.

Astfel, s-au efectuat 29 controale pe drumurile publice privind existența avizelor de însoțire a materialelor lemnoase și corectitudinea întocmirii acestora. În cazurile în care au existat suspiciuni privind diferențe între specificațiile din avize și lemnul transportat, acesta a fost măsurat și s-au luat măsurile legale.

Au fost verificate și 15 puncte de prelucrare și depozitare a lemnului, în cele mai multe cazuri cu determinarea stocului faptic și compararea acestuia cu stocul scriptic. Acolo unde s-au constatat diferențe mai mari decât toleranțele admise, s-a procedat la confiscarea fizică sau valorică a lemnului și s-au aplicat sancțiuni contravenționale sau au fost depuse sesizări penale, în funcție de mărime și procentul diferențelor din valoarea stocului scriptic.

Amenzi de 142.500 de lei și confiscări valorice

Urmare a constatărilor la controalele menționate s-au confiscat fizic 187 mc. S-au confiscat valoric 136 mc lemn, cu o valoare de 38.586 lei.

În total, la activitatea de control silvic s-au întocmit 53 de procese verbale de constatare a contravențiilor silvice, cu aplicarea de amenzi în valoare totală de 142.500 de lei.

De asemenea, au fost verificate prin sondaj 130 de lucrări de punere în valoare a masei lemnoase privind oportunitatea acestora, justificarea marcării arborilor verificați și corectitudinea măsurătorilor dendrometrice efectuate.