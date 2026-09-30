Sancțiuni de 25.000 de lei aplicate de Garda Forestieră Suceava unei firme prinse cu transporturi fictive de material lemnos

Comisarii Gărzii Forestiere Suceava au aplicat sancțiuni de peste 25.000 de lei unei societăți comerciale din zona Moldovița, care emitea avize false pentru însoțirea materialului lemnos.

Din analiza fotografiilor atașate la 20 de avize de însoțire a materialelor lemnoase s-a observat că în imagini apare aceeași încărcătură, repetată. „Acest fapt indică faptul că operatorul a înregistrat transporturi fictive, neavând de fapt materiale reale de fotografiat pentru avize.

Un control efectuat în depozitul firmei a arătat existența suplimentară a unei cantități de 53 mc de lemn rotund rășinoase, dar și lipsa unor volume semnificative de lemn rotund din alte specii.

Pentru faptul că deținea un volum de masă lemnoasă mai mare decât stocul înregistrat scriptic, dar și pentru nedeținerea unor cantități de lemn, s-a aplicat o amendă de 10.000 lei și s-a dispus confiscarea a 81 mc de lemn rotund sau cherestea din diverse specii, în valoare totală de 15.807 lei”, au explicat reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava.

Conform Legii 331/2024 – Codul Silvic, modificarea, ștergerea sau introducerea de date false în Sistemul Informațional Integrat pentru Păduri (SUMAL), cu scopul de a produce consecințe juridice, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 1 la 5 ani.

În acest caz, delegații Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au deschis un dosar penal pentru înregistrarea în SUMAL a transporturilor fictive.

„Deși obligația de a atașa fotografii la avizele de însoțire a lemnului poate părea uneori redundantă, aceste imagini (sau absența lor) pot evidenția nereguli în respectarea legii, iar ignorarea acestei cerințe poate atrage consecințe severe”, a precizat Mihai Gășpărel, șeful Gărzii Forestiere Suceava.