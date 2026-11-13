Săltat pentru tentativă de omor după ce și-a lovit unul dintre frați cu toporul în cap

Un conflict între frați, care nu a fost la primul episod, s-a terminat urât, cu unul dintre ei aproape de moarte și altul reținut în arest pentru tentativă de omor.

Polițiștii de la Serviciul Investigații Criminale Suceava au preluat cercetările din acest caz de la Poliția Broșteni.

Agresiunea s-a petrecut într-o familie din satul Cotârgași în care sunt șapte frați, majori, oameni în toată firea, dar unde polițiștii au mai înregistrat acte de violență între ei.

De această dată, agresorul și-a lovit unul dintre frați cu un topor în cap.

În urma examinării medico-legale preliminare efectuate de către medicul legist s-a stabilit că leziunile suferite de către persoana vătămată au fost de natură a-i pune în primejdie viața.

Haralambie Ciprian Horga, în vârstă de 43 ani, din sat Cotârgași, oraș Broșteni, a fost ridicat de polițiști pe raza localității de domiciliu joi și condus, în baza unui mandat de aducere, la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în fața unui procuror criminalist.

El a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor și s-a dispus reținerea sa în arest.

Cum în aceeași zi polițiștii suceveni au pus în aplicare acțiunea ”Curățenia de toamnă”, care a constat în reținerea în arest a 15 autori de fapte penale, în mai multe dosare, suspectul a fost dus în arestul preventiv al Inspectoratului de Poliție Neamț, unde s-a găsit un loc liber.

Acesta urmează să fie readus la Suceava, sub escortă, în fața unui magistrat de la Tribunalul Suceava, cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.