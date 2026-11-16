Salonul Literaturii Române din Bucovina, la USV. Lansări de carte și reviste literare

La Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava – Corp E, Sala de lectură „Emanuel Diaconescu”, va avea loc joi, 19 noiembrie 2026, începând cu ora 11:00, Salonul Literaturii Române din Bucovina – ediția a XXI-a.

Ediția din acest an aduce în prim-plan literatura bucovineană contemporană, dar și personalitatea poetului Nicolae Labiș, prin prelegerea „Nicolae Labiș – 70. Netămăduita rană”, susținută de Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni.

Programul manifestării cuprinde lansări de carte și de reviste literare. Vor fi prezentate volumele „Lună albastră pe pământul Anatoliei”, de Doina Cernica, prezentat de Alexandru Ovidiu Vintilă, „Jurnalul lui Upu Tachi”, semnat de Octavia Lupu-Morariu, a cărui prezentare va fi susținută de Maria Olar, președinta Fundației Culturale „Leca Morariu”, precum și volumul „Jnana”, de Dan Cristian Iordache, prezentat de Alexandru Ovidiu Vintilă.

De asemenea, publicul va avea ocazia să descopere cele mai recente apariții ale revistelor „Bucovina literară”, numerele 1-2-3, 4-5-6 și 7-8-9/2026, prezentate de Alexandru Ovidiu Vintilă, redactor-șef, și „Scriptum”, numerele 1-2 și 3-4/2026, prezentate de Alis Niculiță, coordonatoarea publicației.

Evenimentul va fi moderat de Alexandru Ovidiu Vintilă și își propune să ofere un nou prilej de întâlnire și dialog între scriitori, oameni de cultură și iubitori ai literaturii, promovând creația literară și publicațiile culturale din Bucovina.

Manifestarea este organizată de Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, sub egida Consiliului Județean Suceava, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni și Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.