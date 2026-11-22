Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit joi Salonul Literaturii Române din Bucovina, ajuns la a XXI-a ediție. Evenimentul a fost organizat de către Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” și Societatea Scriitorilor Bucovinei (SSB), sub patronajul Consiliului Județean Suceava și în colaborare cu Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”.

Programul evenimentului a fost centrat în jurul personalității marelui poet Nicolae Labiș, sub genericul „Nicolae Labiș – 70. Netămăduita rană”, amplu moment care a cuprins recitări din creația marelui poet în lectura prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu și o prelegere purtând semnătura președintelui SSB, Alexandru Ovidiu Vintilă, care a spus în prezentarea sa: „Nicolae Labiș a fost un fenomen care rupe zăgazurile poeziei proletcultiste, firescul poeziei sale zdrobind cătușele poeziei impuse în acei ani. Astfel normalitatea învinge prin Labiș și își caută un loc binemeritat. La 70 de ani de la dispariția intempestivă a poetului, gândim la opera impresionantă lăsată de acesta, care a scris cu atâta maturitate și cunoaștere până la cei 21 de ani la care s-a stins. Labiș a fost un fenomen de o autenticitate frapantă, un poet al disidenței în literatura română a cărui moarte, văzută ca o jertfă, l-a salvat oare, sau dimpotrivă, nu i-a oferit răgazul de a se desprinde din capcana comunismului. Lucian Raicu scrie despre Labiș că <s-a format pe ascuns, devenind lucid, matur, tăios>.< Și-a trăit viața cu o imensă grabă, vâslind spre adevăr>, după cum spunea Adrian Dinu Rachieru. Tot ce a făcut, a făcut pentru poezia română, tratând poezia cu religiozitate. Să nu îl uităm. Să-i cinstim cum se cuvine memoria.”

Trei volume apărute în cursul acestui an, lansate în cadrul salonului

În continuarea evenimentului au fost lansate trei importante volume de proză, poezie și memorii. Primul volum intitulat „Luna albastră pe pământul Anatoliei”, semnat de scriitoarea Doina Cernica, reprezintă, după cum remarca același Alexandru Ovidiu Vintilă „un volum care te poartă într-o expediție profundă, care reușește să concentreze în doar 70 de pagini o lume întreagă, situându-se undeva la granița dintre reportajul literar, memorialistică și eseu cultural. // Un amestec de erudiție, emoție și umor, care face lectura foarte plăcută.”

Salonul Literaturii Române din Bucovina a omagiat personalitățile literare și noi realizări literare din spațiul bucovinean

A urmat lansarea unui volum de poezie al autorului sucevean Dan Cristian Iordache, intitulat „Jnana”, după un termen din filozofia hindusă, care înseamnă cunoaștere, o cunoaștere spirituală a omului. O carte de confesiune, prezentată în cadrul salonului, în atmosfera căruia autorul a recitat câteva poezii.

Un volum aparte, intitulat „Jurnalul lui Upu Tachi”, îngrijit de Maria Olar, președinte al Fundației „Leca Morariu” și istoricul Alis Niculică, a făcut obiectul următoarei lansări de carte din cadrul salonului. Volumul prezintă cititorului jurnalul Octaviei Lupu-Morariu, soția lui Leca Morariu, o personalitate artistică profundă a spațiului bucovinean și nu numai. Jurnalul în care Octavia Lupu-Morariu consemna zilnic conține foarte multe informații, fiind un fel de călăuză riguros constituită de-a lungul timpului. „O carte importantă pentru istoria noastră și pentru împătimiții de jurnale și memorii.”, după cum spunea Alexandru Ovidiu Vintilă.

Volumul publicat conține cele 16 caiete de jurnal ale Octaviei Lupu-Morariu, din două perioade aflate la distanță una de cealaltă, 1929-1932 și 1964-1988 care, la o analiză mai atentă, „nu reprezintă doar o banală consemnare a unor întâmplări cotidiene, ci relevă faptul că acestea constituie mărturia unei vieți trăite cu o intensitate rară, a unei conștiințe care a traversat aproape întregul secol al XX-lea, păstrând nealterate credința, demnitatea și dragostea pentru Bucovina și pentru România Mare.”, după cum nota Alis Niculică în prefața cărții. În cele trei caiete de început găsim imaginea unei tinere cu o mare bucurie de viață, care împletea cu mare exuberanță gătitul și munca în gospodărie cu prezența strălucitoare pe scena concertistică cernăuțeană a vremii. În contrast cu viața acestei tinere fericite a anilor ’30, jurnalul repornit la 1 ianuarie 1964, la scurt timp după moartea lui Leca, aduce cititorului imaginea unei femei copleșită de singurătate, care consemna aici durerea și părerile pe care nu le putea împărtăși cu cei din jur. Se refugiase în munca cu elevii ei de la clasa de pian, muncă pe care a continuat să o depună zilnic până la sfârșitul vieții.

Salonul Literaturii Române din Bucovina a omagiat personalitățile literare și noi realizări literare din spațiul bucovinean

Tipărirea acestui jurnal reprezintă doar o etapă din demersul editorial al Fundației „Leca Morariu”, în care cei care o reprezintă, Maria și Ion Olar, depun eforturi mari pentru a pune în valoare întregul patrimoniu științific, cultural și istoric al fondului păstrat cu sfințenie de-a lungul anilor de Octavia Lupu Morariu. „Următorul volum pe care îl vom realiza va cuprinde activitatea cultural-artistică a Octaviei Lupu Morariu, susținută de foarte multe documente deținute în cadrul fondului Fundației „Leca Morariu”, a anunțat la final cea care și-a făcut un mod de viață din restituirea acestor pagini de istorie vie a unei familii, Leca și Octavia Lupu-Morariu, care au constituit parte a unei mișcări de consolidare, prin cultură, a Marii Uniri.

Profesorul universitar Mihai Iacobescu, un apropiat al Octaviei Lupu-Morariu, a completat atmosfera cu câteva prețioase aduceri aminte despre momentele existenței acesteia în spațiul sucevean, cu importantele ei realizări, dar și cu neajunsurile care i-au afectat viața.

Numerele recente ale publicațiilor „Bucovina literară” și „Scriptum”, lansate în cadrul evenimentului

În cadrul salonului au fost lansate apoi cele mai recente numere ale revistelor „Bucovina literară” și „Scriptum”, două publicații literare cu un format contemporan foarte atractiv, apărute în condiții grafice deosebite.

Au fost lansate astfel nouă numere ale revistei ”Bucovina literară”, un loc de întâlnire a literaturii cu latura artistică, ilustrațiile fiind realizate de artiști plastici de elită, precum Liviu Șoptelea din Botoșani, pictorul suprarealist Victor Brauner, revendicat din ținuturile Neamțului, ultimele trei numere, 7, 8 și 9, fiind ilustrate de artistul vizual fălticenean Alexandros Pintilii Karciucas. Revista beneficiază de nume importante ale literaturii române care își aduc mereu aportul la realizarea ei, conținând în paginile ei proză, poezie sensibilă, critică literară de calitate, studii, rememorări și corespondență.

Revista „Scriptum” reprezintă un loc de întâlnire al literaturii cu arta plastică, o publicație în format A4 apărută în 2005, prin grija lui Emil Satco, publicația putând fi accesată pe site-ul noii pagini electronice a Bibliotecii Bucovinei. Coordonatorul revistei, doctor în istorie Alis Niculică a prezentat cele 4 numere ale revistei apărute în acest an și le-a mulțumit scriitorilor consacrați care colaborează cu publicația, cât și celor debutanți între paginile revistei.