Șah mat la ACET – Lorand Ercse demis, Florin Olaru revine ca director general

Luna și schimbarea la conducerea ACET Suceava. După doar o lună și câteva zile la conducerea operatorului regional de apă-canalizare, ACET SA, Lorand Ercse a fost demis de Consiliul de Administrație din funcția de director general.

Noul director al societății furnizoare de servicii de apă-canalizare este Florin Olaru, care a deținut funcția respectivă până la finalul lunii iulie 2026, când a fost înlocuit tot printr-o decizie a CA.

Patronul restaurantului Taco Loco a fost revocat și din funcția membru al CA al ACET, odată cu Andrei Pădurariu, în cadrul unei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor care a avut loc tot săptămâna aceasta, pe 8 septembrie.

În locul acestora au fost numiți în CA la ACET Loredana Mihăilă și Florin Hrebenciuc, cel din urmă devenind și președinte al Consiliului de Administrație al societății cu peste 900 de angajați.

Schimbarea vine în contextul în care Primăria Municipiului Suceava deține aproximativ 64% din acțiunile ACET, municipiul fiind principalul beneficiar al serviciilor companiei.

Mai mult, majoritatea veniturilor ACET provin din municipiul Suceava, unde se află și cea mai mare parte a consumatorilor racordați la rețeaua de apă și canalizare.

Rămâne de văzut ce va face noul director general în privința schimbărilor din cadrul ACET, luate de Lorand Ercse, care desființase posturile de directori, deveniți șefi de divizii, cele ale directorilor de agenții, din județ, înființând în schimb două posturi noi, de directori adjuncți, care urmau să fie ocupate de săptămâna viitoare.