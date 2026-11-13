De ce eşti sumbru? ”De ce eşti sumbru? / Când vine primăvara pe lacuri, când vine primăvara din moarte. / Auzi animalele cum se împerechează şi plâng de plăcere, / Auzi tăietorul de lemne, singur, cum strigă, / Cum fluieră, cum cântă, şi glasul lui trece două creste de munţi, / Auzi şira spinării cum zbârnâie, cum stă încordată, gata să sară, / Sângele se subţiază şi țâşneşte la cea mai mică atingere, / Ochii femeii te privesc în tăcere, de ce eşti sumbru, de ce eşti sumbru?” (Mircea Florin Şandru)

Sex. Organe. ”Gianna a decis ca, după moartea ei, să-și doneze organele. Acum însă, că e încă în viață, vulva ei continuă să o ajute să trăiască” (Romano Bertola, Include Me Out, 2003). ⃰ Vise. ”Vagin, vagin, vagin, țâțe, pensie: acestea sunt cele cinci gânduri obsedante ale unui adult de șaizeci de ani.” (Dario Cassini , În caz de dragoste, fugi, 2011). ⃰ Sex. ”Sexul unei femei este locul în care își găzduiește prietenii ei adevărați: casa ei de oaspeți. (Gianni Monduzzi, Orgasm și prejudecată, 1997). ⃰ Anatomie. ”Unde în corpul unei femei se află mintea ei? Între coapse.” (Muhammad Al-Nefzawi, Grădina parfumată, secolul al XVI-lea). ⃰

Dilemă (Să mă-nsor? Să nu mă-nsor?). ”Moşke Fafer, cam în vârstă / Şi c-o faimă oarecare, / Nici bigot, nici apicoirăş, / Şi-a pus gând să se însoare. / Şi fiind om cu angarale, / Nici puţine şi nici multe, / S-a gândit c-ar fi cu cale / Şi cu Rabi să se consulte. / Şi s-a dus la rabi Sloimke, / Tadicul din Sărărie, / Venerat de toţi evreii / Din întreaga Românie. / – Rabi dragă, viu la tine / Ca la un învăţător, / Ca să-mi spui, la vârsta asta / Mai se cade să mă-nsor? / Mi-am găsit o văduvioară, / Seină-Beilă, care-ar vrea, / De aceea, spune-mi, rabi, / Pot să mă însor cu ea? / Rabinu-a deschis o carte / Ş-a citit plin de fiori: „Dacă Cel Înalt ţi-arată / Drumul presărat cu flori, / Trebuie să-i faci pe voie, / Fiindcă-n Thora-i toată seva / Şi să te uneşti cu Seina, / Cum făcu Adam şi Eva.” / – Mulţumesc, dar spune-mi, rabi, / Ce mă fac dacă muierea / Vrea să se mărite, numai / Pentru a-mi moşteni averea? / – De socoţi că gându’-acesta / Viaţa-îţi va turbura” / – Zise prea-nţeleptul Sloimke – / Atunci, nu te însura! / – Da, dar nici un trai de pustnic, / Zice Moske – nu-i kidai, / Nimeni nu-ţi dă bună ziua, / Nimeni nu-ţi prepar-un ceai. / Eşti bolnav şi n-ai un doctor, / Până vine, poţi să mori… / – Ai dreptate! – aprobă rabi – / Atunci, musai să te-nsori! / – Da, dar dacă femeiuşca – / Mult mai tânără ca mine – / Are-un văr de care nu ştiu / Nici când pleacă, nici când vine. / – Fiule, – a spus rabinul – / Neştiind ce să mai creadă – / Nu poţi da o condamnare / Până nu ai o dovadă! / Dacă presupui de-acuma / C-o să-ţi facă viaţa grea, / Calea cea mai bună este / Ca să nu te-nsori cu ea! / – Ți-e uşor matale, rabi, / Fiindcă nu ştii ce văpaie / Te cuprinde când eşti singur / Cu pereţii din odaie, / Când visezi femei şi chefuri, / Iar în faptul dimineţii / Te trezeşti vorbind cu perna, / Că te râd pân’şi pereţii… / – Bine, ca să-nvingi pustiul, / Care sufletu-ţi doboară, / Dacă nu ai altă cale, / Atunci du-te şi te-nsoară! / – Da, dar vezi c-aici e buba: / Nu pot vrerea să-mi împac, / Să mă-nsor? Poate mă-nşeală… / Să rămân din nou burlac? / Va putea ea să mă-mbie? / Voi avea eu vre-un succes? / Din dilema asta, rabi, / Spune-mi, dragă, cum să ies? / – Dacă vrei să ai scăpare / Și în mine te încrezi, / Cât mai grabnic – zice rabi – / Trebuie să te botezi! / – Eu, să mă botez, rab Soimke / Nici nu pot să cred, prea sfinte, / Că din gura dumitale / Ies asemenea cuvinte! / Da! Botează-te, chiar mâine, / Și cum scrie-n Pericopă, / Nu-mi vei cere mie sfaturi, / Ci ai să te duci la popă. / În acest fel, dragă Moşke, / Devenind creştin fidel, / Ai să mă scuteşti pe mine / Ş-ai să-l plictiseşti pe el!” (Ion Pribeagu). ⃰

(In)fidelitate. ”Pampon: Mişelule, să ne desluşim, ‘ai? După ce mă ataci la sacrul meu amor; amăgeşti o fiinţă nevinovată… o femeie… femeie! Ochi alunecoşi, inimă zburdalnică!…” (Ion Luca Caragiale). ⃰

”Femeia este precum vioara – se acordează şi vibrează în funcţie de arcuş.” ⃰ Ce chestie! – Ai ruj pe gât! – Ei și tu, iubito, am ajutat o bătrână să treacă strada! ⃰ Dacă femeile au probleme cu parcarea, e din cauza faptului că bărbații le mint cât înseamnă 20 de centimetri! ⃰ ”Ador să fiu căsătorită. Este atât de bine să găseşti acea persoană specială pe care doreşti să o plictiseşti tot restul vieţii tale!” (Rita Rudner). ⃰ Iubire. ”Protejează iubirea cu străşnicie. Nu lăsa nimic să ţi se pună în cale. Dacă un scaun ţi se pune în cale, îţi sugerez să distrugi scaunul. Nu lăsa nimic să blocheze dragostea. (Jim Rohn). ⃰

Sonetul XLIII. ”Mi‑am cheltuit talentul în lubrice sonete / Cum fluturii‑și dau praful aripelor pe mâini / Netrebnice. Ajunge! Sufletul meu, ți‑e sete / Din nou roua‑n tăpșane de lobodă să‑ngâni? / Îți place iarăși bruma topită‑ncet pe case / Loiale‑n care sânul femeilor e sfânt? / Hai să luăm o lungă vacanță de mătase, / Cu păpădii suflate de‑obraji rotunzi în vânt, / Să ne încânte raza căzută‑n magazie / Pe‑un vraf de ziare rupte ca pe un tron de crai / Și să‑mbrăcăm poteca în crini, căci o să vie / Sunând din cești spre seară dulapul cel bălai, / Îmbrobonat de‑ardoarea de a‑mi închide‑ntr‑însul / În mari bucăți albastre de zahăr candel plânsul.” (Emil Brumaru, ”Infernala comedie”). ⃰

Buze. ”Ea voia să o facă mereu și peste tot, și noi am făcut-o, și am făcut-o, și am făcut-o, mereu și peste tot. Când am terminat de făcut dragoste, buzele mari ale vulvei ei s-au uitat la mine roșii și au spus: „Te aștept să ne revezi, curând.” (Fabio Volo, Esco a fare due passi, 2001). ⃰

Vinietă. ”Ea-i gol-goluţă ca-n budoar, / cu,-nmănuşată, mâna-i, doar, / cea dreaptă – căci într-însa are / un vrednic şoim de vânătoare; / iar în cea stângă, un inel / ce pune-i-l în deget el, / cel făr’ de teamă, nici prihană / (sans peur, adică, ni reproche), / ce are vinul roş / drept hrană subtilă şi se preocupă / să-nchine-n cinstea ei o cupă, – / ce, lacom, umple-se-ntr-o goană / gâl-gâl, de-a dreptul din butoană, / al cărei fund are figură / de om sau… lună – cu ochi, gură / şi nas care, de fapt, e cepul / recipientului ce-ncepu-l / şi-l beau spre a se face plodnici / preafericiţii miri-logodnici. / Arpegii unduie, de harpe, / în chip de panglici şi eşarpe / ce-aduc a şerpi / blajini şi sterpi / în jurul junilor superbi / şi blagorodnici, / printre ierbi / de leac şi lujeri zvelţi şi rodnici. / Doar şoimul nu ştiu ce meneşte, / căci nu cuvântă omeneşte.” (Șerban Foarță). ⃰

Bărbați vs femei. Cum ar fi bărbații fără femei? Limitați, domnule… foarte limitați. (Mark Twain). Sunt bărbați care se cred copaci, fiecare an înseamnă alt inel. (Valeriu Butulescu). Bărbații se însoară pentru că se simt obosiți; femeile, pentru că sunt curioase; și amândouă sexele ajung la dezamăgire. (Oscar Wilde). Optzeci la sută din bărbaţii căsătoriţi înşală în America. Restul înşală în Europa. (Jackie Mason). Dă-i unui bărbat mâna liberă și te vei trezi cu ea prin toate locurile. (Mae West). Bărbații sunt buni amanți, mai ales când își înșeală nevestele. (Marilyn Monroe). Nu bărbații din viața ta contează, ci viața din bărbații tăi. (Mae West). Ar trebui să vărsăm lacrimi la aniversarea unui bărbat, nu la moartea sa. (Charles de Montesquieu). Bunul renume al unei femei se datorează și tăcerii mai multor bărbaţi. (Maurice Chevalier). Femeile au nevoie de un motiv pentru a face sex. Bărbații au nevoie doar de un loc. (Billy Crystal)