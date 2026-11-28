Deputatul Valentin Răducea (UPR) a marcat împlinirea a 108 ani de la Unirea Bucovinei cu România printr-un apel la responsabilitate politică și maturitate administrativă, aducând în prim-plan un episod din activitatea lui Iancu Flondor, pe care îl consideră mai puțin cunoscut.

Parlamentarul sucevean a reamintit ritmul fulgerător în care liderii românilor bucovineni au reușit să înfăptuiască actul istoric de la Cernăuți, dar și tensiunile care au urmat imediat după momentul 28 noiembrie 1918.

„Acum 108 ani, la 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei vota Unirea cu România. Unul dintre principalii artizani ai Unirii a fost Iancu Flondor. În doar 32 de zile, între 27 octombrie și 28 noiembrie 1918, alături de ceilalți lideri ai românilor bucovineni, a reușit să transforme dorința Unirii într-o hotărâre istorică. Poate mai puțini știu că, la doar câteva luni după Unire, pe fondul divergențelor politice privind administrarea Bucovinei, Iancu Flondor a demisionat din funcția de ministru delegat pentru Bucovina”, a subliniat Valentin Răducea.

Pornind de la acest reper istoric, deputatul susține că actuala clasa politică și administrația trebuie să își asume o viziune comună, dincolo de disputele de partid. „De Ziua Bucovinei, mi-aș dori să învățăm mai mult din propria noastră istorie. Mi-aș dori să fim cu toții mai responsabili, să lăsăm deoparte orgoliile și să punem fiecare umărul la dezvoltarea Bucovinei. Dincolo de diferențele politice sau de opinii, avem o responsabilitate comună față de locul în care trăim și față de generațiile care vin după noi. La mulți ani, Bucovina!”, a spus parlamentarul.