Să începem cu stângul lui Hagi!

Astăzi începe campania pentru liga Națiunilor, unde nu există durere, nici întristare… adică preliminarii! Sau, dacă vreți, meciurile din fiecare grupă reprezintă preliminariile pentru urmăroarea ediție și tot așa. Ne aflăm aici, în eșalonul valoric secund al competiției, datorită comportării anterioare, când am câștigat grupa din eșalonul trei. Iar în funcție de locul ocupat acum se va decide dacă ne menținem (locurile 2-3), dacă promovăm pe ”prima scenă” (locul 1) sau dacă retrogradăm (locul 4 – ultimul). Începem cu Suedia în deplasare, despre care am vorbit pe larg în articolul trecut, acum e vremea să privim spre noi. Gică Hagi a comunicat destul de mult în această perioadă premergătoare, ceva cu care nu prea eram obișnuiți la echipa națională. Drept e că ne aflăm în perioada de miere, Gică nu a fost încă luat în colimator, deci nu a avut de ce să dezvolte intoleranță la presă. Sper să nici nu fie cazul, să începem cu dreptul, deci în cazul său cu stângul, mărețul său stâng. Un început bun înseamnă moral, înseamnă încredere, înseamnă atmosferă propice în continuare. Să nu uităm că avem patru meciuri legate în zece zile, două în deplasare, două acasă. Un bilanț bun pleacă de la o linie de clasament pozitivă, 2-1-1 (victorii-egaluri-înfrângeri), în sus. Asta înseamnă minimum 7 puncte din 12 posibile. Bilanțul neutru este în zona de 5-6 puncte, dar sunt ceva nuanțe și aici. Linia 1-3-0, deci 6 puncte, induce mai mult optimism decât linia 2-0-2, adică tot 6 puncte. Am ști o chestie, că suntem greu de bătut, față de ”se poate întâmpla orice”. Evident, cel mai slab bilanț acceptabil este unica linie de 5 puncte, 1-2-1. De aici în jos, inclusiv neverosimilul 0-4-0, înseamnă debut slab.

Gică Hagi a mai spus un lucru: să ne așteptăm a vedea o echipă la un meci și cu totul alta la următorul. Mă îndoiesc. Poate de la mijloc în sus să fie cu totul alta. În poartă numai accidentarea lui Ionuț Radu ar putea face să-i vedem pe ”polonezii” Cojocaru sau Hindrich, iar la apărare avem un cvartet de genul careu la poker, orice piesă ar lipsi – n-ar mai exista careul: Rațiu-Drăgușin-Burcă-Bancu. Poate Ghiță să fie o alternativă la Burcă, sau poate Coubiș va fi o revelație, cu atât mai bine. În schimb, la mijloc și în atac avem jucători bunicei, versatili, interschimbabili. Poate de aceea nu a fost chemat nimeni în locul accidentatului Drăguș, soluția se găsește în interiorul lotului. Succes, băieți!