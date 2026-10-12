Să fim țarină bogat roditoare a cuvântului dumnezeiesc, mesajul Duminicii a XXI-a după Pogorârea Sfântului Duh, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

În a unsprezecea zi a lui Brumărel a anului 2026, în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” – Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a fost locul spre care și-au îndreptat pașii numeroși credincioși, pentru a-și aduce prinosul de rugăciune și recunoștință lui Dumnezeu, pentru toate binefacerile primite, în cadrul slujbei considerate inima cultului divin creștin și cel mai bun prilej de unire în lăuntrul sufletului cu Mântuitorul Iisus Hristos. Prezența lor în număr mare este o confirmare că semințele iubirii dumnezeiești, aruncate cu atâta generozitate de Cuvântul lui Dumnezeu acum 2000 de ani, încă găsesc pământ bun, aducător de roadă, spre dobândirea de către fiecare a mântuirii dobândite de Fiul Întrupat al Tatălui ceresc prin jertfirea Sa pe Cruce.

În mijlocul sucevenilor, pentru a spori bucuria comuniunii euharistice, a venit întâistătătorul Bisericii de pe aceste meleaguri, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, care, înainte de a îmbrăca veșmintele liturgice, a poposit în rugă lângă racla în care este păstrat neprețuitul odor al eparhiei, moaștele întregi ale marelui mucenic Ioan cel Nou. Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a săvârșit apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur la altarul de vară amenajat în preajma clopotniței ce străjuiește intrarea în incinta complexului monahal, biserica mare – monument UNESCO și paraclisul fiind incluse într-un amplu proces de restaurare și consolidare.

Din sobor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial Suceava și slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale și ai așezământului monahal, între care arhim. Justinian Săvescu, consilier administrativ, arhim. Serafim Grigoraș, stareț al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou și exarh de zonă, și părintele Doru-Ionel Budeanu, protoiereu al Protopopiatului Suceava I.

Membrii Coralei mixte „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijați de pr. Ionuț-Lucian Tablan-Popescu, au dialogat liturgic cu cei afierosiți Sfântului Altar, răspunzând prin cântare ecteniilor și rugăciunilor înălțate către Cel Preaînalt. La momentul rânduit, teologul Iustinian Budeanu a fost hirotonit în treapta de diacon, pentru a sluji Veșnicului Arhiereu la Catedrala Arhiepiscopală din Cetatea Sucevei.

Cuvântul de învățătură a fost rostit în răstimpul împărtășirii clericilor de către părintele Mircea Martiniuc de la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Ciumulești, Vadu Moldovei, și a avut ca temă centrală rolul Cuvântului lui Dumnezeu ca hrană și lumină pentru suflet, scoțând în evidență misiunea învățătorească a Mântuitorului Iisus Hristos și continuarea acesteia în viața Bisericii, prin propovăduire și Sfânta Liturghie.

Preacucernicul părinte a punctat diferitele modalități prin care Învățătorul cel bun a făcut accesibilă învățătura Sa despre Împărăția cerurilor și despre modalitățile de a ajunge la întâlnirea cu Dumnezeu, parabola fiind o metodă folosită adeseori, atât pentru bogatele ei semnificații, cât și pentru ancorarea ei în contextul vieții cotidiene a ascultătorilor.

Dorind ca cei prezenți să nu se asemene apostolilor, care L-au rugat pe Mântuitorul să le tâlcuiască Pilda Semănătorului, nefiind siguri că au înțeles-o, părintele Mircea Martiniuc i-a îndemnat să facă o evaluare sinceră a stării lor sufletești. „Tema fundamentală a parabolei ascultate astăzi rămâne răspunsul tainic al conștiințelor noastre: cum împlinim Cuvântul lui Dumnezeu și cum îl facem să rodească în sufletele noastre, în inimile și în mințile noastre. De asemenea, Evanghelia ne îndeamnă să ne facem o cercetare a sufletului nostru ca să aflăm «calitatea pământului» nostru. În decursul vieții pământești, putem să trecem prin toate stările descrise: de la pământul bătătorit, exprimat prin indiferență față de cuvântul Dumnezeu, la pământul plin de pietre când din pricina încercărilor devenim îndoielnici sau la pământul plin de spini când hotărârea noastră de a împlini voia lui Dumnezeu este înăbușită de preocupările pentru cele materiale. Avem puterea de a transforma inimile noastre în pământ bun și roditor, în care Cuvântul lui Dumnezeu să rodească însutit.”

Rezultatul cercetării stării morale nu trebuie să rămână totuși o constatare neputincioasă, ci trebuie să conducă spre pocăință, spre schimbarea minții și a inimii, prin citirea Sfintei Scripturi și participarea la viața Bisericii. „Biserica ne ajută în această transformare lăuntrică de «plugărire a sufletului» prin Sfintele Taine ale Pocăinței și ale Euharistiei. Prin rugăciunea curată, prin lacrimile pocăinței, prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului, creștinul poate să prefacă sufletul în «pământ bun și roditor» ca să putem afla «odihna lui Dumnezeu» (Evrei, cap. 4), lăsând ca lucrarea lui Dumnezeu să se împlinească în viața noastră.”

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic i-a mulțumit părintelui oaspete pentru predica rostită și l-a felicitat pe tânărul teolog hirotonit în această duminică, amintind că exegeza acestei zile, Să ne hrănim sufletul cu cuvântul cel bun al lui Dumnezeu!, poate fi lecturată pe site-ul arhiepiscopiei. Chiriarhul locului a adus apoi în atenția credincioșilorDecalogul la Duminica a XXI-a după Pogorârea Sfântului Duh (Pilda semănătorului), o sinteză a textului evanghelic ce prezintă una dintre cele mai cunoscute parabole rostite de Mântuitorul Iisus Hristos, care îndeamnă să ne hrănim sufletul cu cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, ca să rodească în noi roadele bunătății, ale dreptății și ale dragostei, prin care să putem învia și dobândi Împărăția lui Dumnezeu.

Ca de fiecare dată, chiriarhul locului a citit rugăciuni de dezlegare și pentru sănătate, pentru vindecarea celor care se află în diferite suferințe, inclusiv a celor afectați de depresie ori alte tulburări sufletești care, din nefericire, sunt tot mai prezente în societatea contemporană.

Nu în ultimul rând, i-a binecuvântat cu apă sfințită pe cei care au venit cu multă evlavie să îl cinstească pe Sfântul Ioan cel Nou, care a primit cununa muceniciei la Cetatea Albă în jurul anului 1332, dar ocrotește de peste șase veacuri Suceava și întreaga țară, fiind recunoscut ca grabnic ajutător în necazuri și mare făcător de minuni.

Irina Ursachi