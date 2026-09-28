Să ajungi să îi cunoști

Au fost titluri în presa noastră, previzibile, că am început cu stângul în Suedia. Dumneavoastră îl citiserăți dinainte la această rubrică, doar că acel picior stâng era de dorit să fie stângul lui Hagi. Poate trebuia să fiu și eu mai specific, să scriu Gică Hagi, că uite, mi s-a îndeplinit dorința de către cineva gen AI sau ”Superinteligența”, mai nou, dar care a identificat un Hagi printre jucători. Nu că ar fi rău stângul lui Ianis, dar e departe de al seniorului. Bifăm așadar din prima acea unică înfrângere pe care o consideram acceptabilă din șiragul de 4 meciuri. Nu mai avem joker. Ca să fim pe plus ne trebuie două victorii și un egal, ca să fim pe zero – o victorie și două egaluri. Cu două meciuri acasă, s-ar zice că sunt șanse. Dar după ce am văzut la Solna, mai putem rămâne optimiști? Nu cumva am fost oricum prea optimist așteptându-mă doar la o singură înfrângere? Ce să mai zic atunci de Ilie Dumitrescu, angajat de imagine la FRF, care confundă asta cu a da lustru naționalei, anticipând 4 victorii… A fost 2-1 pentru Suedia, dar îngrijorător e că nu am avut senzația că se putea mai bine, ci că am scăpat ușor. S-a anulat cu VAR golul de 3-1, la care s-a văzut dureros, ca și la primul gol, că Ionuț Radu este un portar scund. A avut reacții bune la ambele șuturi, dar n-a ajuns cum trebuie la minge. Apoi, scriam de linia de ”poker” din apărare, dar iată că Burcă n-a avut loc nici într-o formulă cu 5 fundași! Nu aș sări să reproșez pe motiv de ”v-am zis eu”, pentru că ziariștii au niște nume pe hârtie, în timp ce selecționerul are jucătorii sub ochi, în carne și oase. Cine știe în ce formă era ”chinezul” Burcă! Poate ne vom lămuri cu Bosnia (&Herțegovina). Deocamdată, cert e că unul dintre cei care l-au înlocuit, Ghiță, a fost gafeur la ambele goluri. Dar ceva tot i-aș reproșa lui Gică Hagi: cum să spui că e nevoie de câteva meciuri ca să cunoști jucătorii?! De departe, cea mai nefericită scuză pe care o putea invoca! Păi ce, ne-am pus antrenor străin? Hagi știe fotbalul românesc ca pe buzunarele proprii, ba chiar a selecționat (cam) mulți dintre jucătorii trecuți pe la fostul său club, deci n-are pic de noimă afirmația cu pricina. Glumind aproape eminescian: eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să îi cunoști, să-i împarți în două cete, câțiva buni și restul…