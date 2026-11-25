Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a anunțat, miercuri seara, decesul medicului ORL Corneliu Dumitrescu. „Cu profundă tristețe și durere în suflet, colectivul spitalului își ia rămas-bun de la domnul doctor Dumitrescu, medic și șef al Secției ORL în perioada 2000–2019, un profesionist dedicat, care și-a pus amprenta asupra dezvoltării secției și asupra vieții multor pacienți.

Plecarea sa lasă în urmă un gol imens și o amintire care va dăinui în sufletele colegilor și ale tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a lucra alături de dumnealui”, au transmis foștii săi colegi.

Aceștia au arătat că, dincolo de funcția și responsabilitățile pe care dr. Dumitrescu le-a avut, rămâne amintirea unui om care și-a dedicat o parte importantă din viață profesiei medicale și oamenilor aflați în suferință.

„În aceste momente de grea încercare, suntem cu gândul și sufletul alături de familia îndurerată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe, putere și mângâiere.

Sunt plecări care lasă tăcere în urmă, dar și amintiri care nu se sting niciodată.

Drum lin spre lumină, domnule doctor! Dumnezeu să vă odihnească în pace și să vă așeze în rândul celor drepți!”, se încheie mesajul colectivului Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.