S-a stins din viață profesoara de engleză Elena Sofian, la doar 51 de ani

Profesoara de limba engleză Elena Sofian a plecat la cele veșnice, la doar 51 de ani.

Din 2003 era la catedra Colegiului Tehnic ”Petru Mușat” Suceava, unde s-a implicat în numeroase proiecte extrașcolare, evenimente și organizarea de concursuri (de exemplu Behind the words).

Colegii de la liceu își amintesc de Elena Sofian ca fiind un cadru didactic dedicat, implicat în viața școlii și preocupat permanent de dezvoltarea elevilor.

„Plecarea ei ne îndurerează și ne face să simțim, poate mai mult ca oricând, cât de prețioasă este prezența unui om în viața celor alături de care își împarte anii, munca și zilele.

Ca om și colegă, Elena rămâne în memoria noastră prin timpul petrecut împreună, prin legăturile create de-a lungul anilor și prin amintirile pe care le vom purta mai departe.

Dincolo de tristețea acestei despărțiri, păstrăm recunoștința că am cunoscut-o și că drumurile noastre s-au întâlnit.

În aceste clipe de profundă durere, suntem cu gândul și cu sufletul alături de familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe, toată compasiunea noastră și puterea de a găsi, în amintirea celei dragi, alinarea de care are atâta nevoie.

Dragă Elena, plecarea ta lasă în urmă un loc gol în colectivul nostru și o tristețe pe care cuvintele nu o pot cuprinde! Vei rămâne în amintirea noastră, acolo unde timpul nu poate șterge oamenii care au făcut parte din povestea vieții noastre”, a transmis colectivul Colegiului ”Petru Mușat”.