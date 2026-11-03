S-a stabilit țintarul turului secund al Cupei României

Asociația Județeană de Fotbal a stabilit programul partidelor din turul al doilea al Cupei României, care se vor desfășura la mijlocul săptămânii viitoare, în zilele de miercuri și joi, cu începere de la ora 14.00.

În caz de egalitate la finalul celor 90 de minute regulamentare de joc, se vor juca două reprize suplimentare de prelungiri a câte 15 de minute și eventual se vor executa lovituri de departajare de la 11 metri.

Programul meciurilor din turul secund al Cupei României se prezintă astfel:

Miercuri, 11 noiembrie

Vânătorul Dorna Candrenilor – Rarăul Câmpulung

Avântul Frasin – CS Gura Humorului

AS Dornești – Unirea Horodnic de Sus

Viitorul Negostina – Carpatic Suceava

Joi, 12 noiembrie

Avântul Todirești – Forest Pătrăuți

Unirea Salcea – Stejarii Dragomirnei

Șomuzul Preutești – Sporting Siminicea