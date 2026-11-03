S-a stabilit țintarul turului secund al Cupei României

Asociația Județeană de Fotbal a stabilit programul partidelor din turul al doilea al Cupei României, care se vor desfășura la mijlocul săptămânii viitoare, în zilele de miercuri și joi, cu începere de la ora 14.00.
În caz de egalitate la finalul celor 90 de minute regulamentare de joc, se vor juca două reprize suplimentare de prelungiri a câte 15 de minute și eventual se vor executa lovituri de departajare de la 11 metri.
Programul meciurilor din turul secund al Cupei României se prezintă astfel:
Miercuri, 11 noiembrie
Vânătorul Dorna Candrenilor – Rarăul Câmpulung
Avântul Frasin – CS Gura Humorului
AS Dornești – Unirea Horodnic de Sus
Viitorul Negostina – Carpatic Suceava
Joi, 12 noiembrie
Avântul Todirești – Forest Pătrăuți
Unirea Salcea – Stejarii Dragomirnei
Șomuzul Preutești – Sporting Siminicea