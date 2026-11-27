Infrastructura medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava se extinde cu o nouă unitate specializată, destinată persoanelor adulte care se confruntă cu afecțiuni psihice sau cu diferite forme de dependență. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat vineri semnarea contractului de finanțare pentru construirea unui centru de sănătate mintală și pentru prevenirea și tratarea adicțiilor.

Investiția se ridică la o valoare totală de 7,4 milioane de lei, jumătate din această sumă fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile.

Potrivit datelor transmise de președintele CJ Suceava, noua unitate medicală va fi ridicată în curtea secției de Psihiatrie din cartierul Burdujeni și va funcționa într-o clădire cu o suprafață desfășurată de aproximativ 660 de metri pătrați.

Construcția este gândită să asigure un circuit complet de diagnostic, consiliere și tratament ambulatoriu, urmând să includă două cabinete de psihiatrie, două cabinete de psihologie și psihoterapie, spații dedicate consilierii, terapiei individuale și de grup, spații pentru intervenții în situații de criză și zone special amenajate pentru prevenirea și tratarea adicțiilor.

Pe lângă clădirea propriu-zisă, proiectul prevede și reconfigurarea curții, prin amenajarea a aproape 1.500 de metri pătrați de spații verzi, dotate cu alei pietonale, arbori decorativi și zone de relaxare destinate pacienților.

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a subliniat că acest proiect vine în completarea lucrărilor deja demarate în același perimetru medical.

„Continuăm investițiile în infrastructura medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava. (…) În paralel, modernizăm și Secția de Psihiatrie Burdujeni, unde lucrările de reabilitare au început în toamna acestui an printr-un alt proiect cu finanțare europeană. Sunt două investiții importante, prin care îmbunătățim condițiile de tratament și dezvoltăm serviciile medicale oferite sucevenilor”, a transmis șeful administrației județene.