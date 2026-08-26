S-a semnat contractul de execuție pentru transformarea Parcului Șipote în zonă de agrement

Primăria Suceava a anunțat, miercuri, semnarea contractului de execuție a lucrărilor pentru proiectul de amenajare a zonei de agrement Parc Șipote. Câștigătoarea licitației este societatea ANISTA DESIGN, care va asigura implementarea soluțiilor de reabilitare și reconfigurare a pădurii-parc.

Investiția se va realiza la costuri considerabil mai reduse față de estimările inițiale. Valoarea finală a contractului este de 13,545 de milioane de lei cu TVA, în condițiile în care valoarea estimată inițial pentru acest proiect fusese stabilită la 16,921 milioane de lei cu TVA. Termenul de execuție a lucrărilor este de 18 luni de la emiterea ordinului de începere, iar contractul beneficiază de o garanție de bună execuție de 36 de luni.

Protejarea biodiversității și extinderea infrastructurii verzi

Obiectivul general al proiectului vizează extinderea spațiilor verzi din zona urbană a Sucevei și reducerea poluării. Prin amenajarea și dotarea corespunzătoare a pădurii-parc, investiția își propune să intensifice acțiunile de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a mediului înconjurător.

Țintele specifice ale proiectului includ modernizarea întregului amplasament al pădurii-parc, care se întinde pe o suprafață totală de 393.130 mp. Zona va fi dotată cu mobilier urban, diverse tipuri de pavilioane, panouri de informare și orientare, o toaletă ecologică și cuiburi artificiale pentru păsări, menite să protejeze fauna locală. Totodată, se va pune un accent deosebit pe îmbunătățirea accesibilității prin reconfigurarea traseelor pietonale în strânsă legătură cu declivitatea naturală a terenului.

Pentru a facilita accesul, inclusiv al persoanelor cu dizabilități, al părinților cu cărucioare și al persoanelor cu mobilitate redusă, proiectul prevede amenajarea a 3.488 de metri liniari de alei pietonale. Acestea vor avea o lățime de 2 metri și vor fi realizate exclusiv din materiale ecologice – piatră naturală și liant ecologic, fiind încadrate de borduri din stâlpi de lemn. Planul de modernizare a rețelei de alei cuprinde: aleea C (principală)- va traversa longitudinal parcul, asigurând legătura între accesul de pe strada Parcului și strada Grădinilor; aleea F1 (secundară)- va face legătura între aleea principală C și strada Parcului, în zona Muzeului Satului Bucovinean. Aleea F2 (secundară) – va conecta aleea principală C cu accesul din strada Iancu Flondor, în zona Mănăstirii Sfântul „Ioan cel Nou” de la Suceava. Traseul va avea o pantă longitudinală optimizată pentru a putea fi parcurs cu ușurință de toate categoriile de vizitatori.

Aleea F4 (secundară) – va asigura un acces alternativ în parc dinspre bulevardul Ana Ipătescu către aleea principală A2, care face legătura spre statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare. Aleea F5 (secundară) va asigura o conexiune directă între aleea principală A2 (zona statuii ecvestre) și aleea principală C. Aleea F6 (secundară) va fi amenajată ca traseu circular în jurul statuii ecvestre. Aleea F7 (secundară / pistă de biciclete) este destinată iubitorilor de ciclism, va face legătura între accesul din strada Parcului și zona statuii ecvestre. Aleea G1 (secundară) – va porni din zona de acces de pe strada Grădinilor și va asigura deplasarea către zona de conservare-biodiversitate din partea de nord-est a pădurii-parc Șipote. Prin demararea acestui proiect, zonă naturală vastă din centrul orașului va deveni un spațiu de recreere, care îmbină mobilitatea urbană sustenabilă cu protejarea cadrului natural existent.