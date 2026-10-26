În perioada 23–25 octombrie 2026, în zona centrală a municipiului Fălticeni s-a desfășurat una dintre cele mai cunoscute manifestări ale toamnei, Târgul Mărului, eveniment ajuns în acest an la ediția a XXI-a. Manifestarea a reunit, în același spațiu, producători agricoli, pomicultori, procesatori, apicultori, meșteri populari, furnizori de utilaje și echipamente pentru agricultură, dar și reprezentanți ai unor instituții și organizații din domeniul agricol și agroalimentar.

Organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, în parteneriat cu asociațiile pomicultorilor din zona Fălticeni și Asociația „Produs în Bucovina”, evenimentul a beneficiat de sprijinul Consiliului Județean Suceava – Centrul Cultural „Bucovina”, al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Desfășurată sub mottoul „Gustă toamna fălticeneană!”, manifestarea este dedicată uneia dintre ocupațiile tradiționale ale zonei, pomicultura, și pune în valoare producția de fructe, dar și diversitatea produselor realizate de agricultori, procesatori de lapte și carne, apicultori și meșteri populari. În același timp, târgul reprezintă o oportunitate pentru Fălticeni de a-și promova identitatea locală, tradițiile și potențialul economic și cultural.

Componenta centrală a manifestării a fost Târgul de mere și produse agricole, organizat în perioada 23–25 octombrie, între orele 10:00 și 18:00. Vizitatorii au putut descoperi și cumpăra mere și alte produse agricole, tradiționale și agroalimentare, precum și obiecte realizate de meșteri populari.

S-a încheiat ediția a XXI-a a Târgului Mărului de la Fălticeni

Mere pentru toate gusturile și buzunarele

La ediția din acest an, prețul merelor a fost de 4 lei/kg pentru cele mai multe dintre soiuri, printre care Golden Spur, Idared, Starkinson, Wellant, Gala, Granny Smith și Jonaprince. Cele mai scumpe au fost merele din soiul Ranet, comercializate la 7 lei/kg. Este un soi tradițional, rustic, apreciat pentru aroma sa deosebită, dar mai ales pentru conținutul foarte scăzut de zahăr, fiind preferat și de persoanele care trebuie să acorde o atenție deosebită alimentației. Pe lângă mere, producătorii au oferit și pere din soiurile Xenia November, Lucas și Sweet Sensation, la prețul de 7-8 lei/kg. Pentru toate fructele, prețurile au fost ușor negociabile, în funcție de cantitatea cumpărată.

Cele mai căutate au fost merele roșii, parfumate și foarte populare pentru consumul zilnic. Nici merele galbene, dulci și suculente, precum cele din soiul Golden, nu au dus lipsă de cumpărători. La mare căutare au fost și merele Granny Smith, recunoscute pentru culoarea verde intens și gustul pronunțat acrișor, răcoritor.

S-a încheiat ediția a XXI-a a Târgului Mărului de la Fălticeni

Ionatanul, un soi tradițional care rămâne în preferințele cumpărătorilor

De un real succes s-a bucurat celebrul măr Ionatan, un soi românesc tradițional, pe cale de dispariție, pe care multe generații îl cunosc de la fosta Stațiune de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni, îl cumpărau de la tarabele din piețe sau îl aveau în grădinile de acasă.

„Avem multe soiuri clasice, printre care se numără mărul Ionatan clasic, care era odată, mărul Golden, Ranetul clasic, Florina, pere Lucas, toate din livada proprie. Producția din acest an a fost cam cu 20% mai mică decât cea din anii trecuți, cauza principală fiind precipitațiile, nu a plouat suficient la timpul potrivit, dar merele sunt de bună calitate”, ne-a spus Mihai Tofan, de la Satul Românesc.

„Este o afacere de familie. Cumnatul Andrei Dolceanu s-a ocupat până acum, dar anul acesta, după 20 de ani, ne-am întors acasă definitiv din Anglia și ne-am hotărât să ne implicăm în afacerea familiei. Avem o suprafață de 15 hectare pe care cultivăm Jonaprince, Golden Delicious, iar într-o livadă veche, de peste 25 de ani, cultivăm mărul Ionatan, soiul care nu te lasă niciodată, și Ranet, un soi foarte căutat de diabetici. Suprafața pe care avem Ranetul este mică, soiul fiind unul pretențios, de aceea are și un preț mai mare față de alte soiuri. Livada nouă este plantată în 2012, dar păstrăm încă livada veche cu Ionatan și Ranet, pentru că este la o distanță mare de fermă și nu ne permitem să efectuăm atât de multe stropiri, mai ales la prețul din acest an al motorinei”, ne-a spus Cătălin Beșleagă, din Bunești.

S-a încheiat ediția a XXI-a a Târgului Mărului de la Fălticeni

Autoritățile județene și locale, alături de pomicultorii fălticeneni

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Stelian Simerea a fost prezent duminică la Târgul Mărului de la Fălticeni, alături de primarul municipiului, prof. Gheorghe Cătălin Coman, parlamentari și reprezentanți ai autorităților locale și județene.

„Zona Fălticeniului are o tradiție pomicolă cunoscută, dusă mai departe de oameni care muncesc și investesc în livezi, depozitare și procesare. Sunt producători de aici care au reușit să ajungă cu merele și sucurile lor în marile magazine din țară. Trebuie să-i sprijinim, să le promovăm produsele și să încurajăm cât mai mult consumul produselor locale. Ne dorim ca acest domeniu important al economiei românești să fie mai dezvoltat, să fie mai susținut în continuare de către autoritățile competente.

Le recomand tuturor sucevenilor să facă o plimbare astăzi sau mâine până la Fălticeni și să viziteze târgul. Vremea ține cu noi, peisajele de toamnă sunt superbe, merele sunt extraordinare, la fel și celelalte produse, iar fiecare lucru cumpărat de aici înseamnă un sprijin direct pentru producătorii locali”, a declarat vicepreședintele CJ Suceava, Stelian Simerea.

„Este un eveniment așteptat de fălticeneni și nu numai, pentru că este o necesitate ca toate produsele noastre de calitate să fie prezentate, mediatizate și valorificate. Fălticeniul este un bazin pomicol extrem de important la nivel național în ceea ce înseamnă producția de mere și ducerea mai departe a unei frumoase tradiții. Vă invităm să susținem producătorii locali, să ne bucurăm de roadele toamnei și să păstrăm vii tradițiile fălticenene!”, a precizat primarul municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe Cătălin Coman.

S-a încheiat ediția a XXI-a a Târgului Mărului de la Fălticeni

„Bucuriile toamnei”, o campanie caritabilă pentru Michael și pentru promovarea lecturii, la Târgul Mărului din Fălticeni

Solidaritatea și dorința de a face bine s-au întâlnit la Târgul Mărului, unde Școala Gimnazială „Ioan Ciurea”, prin Asociația de Părinți, a desfășurat campania caritabilă „Bucuriile toamnei”, prin intermediul unui stand amenajat în centrul municipiului.

Peste 850 de borcane cu bunătăți de toamnă, pregătite cu grijă de părinți și bunici, i-au așteptat pe vizitatorii târgului. Dulcețuri, conserve și alte preparate specifice acestui anotimp au devenit, de această dată, mai mult decât produse pregătite pentru cămară. Ele au fost simbolul unei comunități care a ales să transforme priceperea, generozitatea și implicarea într-un sprijin concret pentru cei care au nevoie.

Campania a avut două direcții importante. Prima, intitulată „Împreună pentru Michael!”, a urmărit sprijinirea unui copil care se confruntă cu o problemă gravă de sănătate și are nevoie de o șansă la viață. Michael trebuie să urmeze un tratament în Barcelona, al cărui cost este de aproximativ 727.000 de euro. Prin această inițiativă, organizatorii și-au propus să contribuie la strângerea fondurilor necesare pentru ca micuțul să poată beneficia de tratamentul salvator.

Cea de-a doua direcție, „Împreună pentru lectură!”, urmărește încurajarea interesului copiilor pentru citit. Fondurile obținute vor contribui la achiziționarea unor cărți atractive, care să le trezească celor mici curiozitatea, imaginația și bucuria descoperirii prin lectură.

S-a încheiat ediția a XXI-a a Târgului Mărului de la Fălticeni

Așa cum am aflat de la prof. Marius Pintilii, directorul Școlii Gimnaziale „Ioan Ciurea”, dincolo de cele două obiective, campania transmite un mesaj despre puterea solidarității și despre rolul pe care școala, familia și comunitatea îl pot avea în susținerea unor cauze importante.

„E o zi numai bună pentru o faptă bună! Împreună pentru Michael!” a fost îndemnul elevilor, care au sperat ca generozitatea vizitatorilor să transforme această ediție a Târgului Mărului într-un prilej de bucurie, dar și de speranță.

„Uneori, un gest aparent mărunt poate însemna enorm pentru cineva. Un borcan cu bunătăți cumpărat de la stand poate deveni o contribuție la tratamentul lui Michael sau o carte în biblioteca unui copil”, a fost mesajul unuia dintre voluntari.

S-a încheiat ediția a XXI-a a Târgului Mărului de la Fălticeni

Producători locali, gusturi autentice și bunătăți din Bucovina

Toamna aceasta, Târgul Mărului de la Fălticeni și-a deschis porțile sub deviza „Producători locali, gusturi autentice!”, aducând laolaltă reprezentanți de seamă ai pomiculturii din regiune. Vizitatorii au putut descoperi standurile cooperativelor agricole „Livezile” Fălticeni, „Mere de Fălticeni” și „Livezile Aroma”, alături de renumitele societăți „Fructul Bucovinei” și MERCA. Gustul autentic al livezilor locale a fost reprezentat cu mândrie de pomicultorii Vasile Andreș, Lăcrămioara Saviuc, Onea Pavel, Cristi Constantin, Andrei Dolceanu, Cozmin Mercore și Vasile Marius Ion, în timp ce atmosfera de sărbătoare a fost completată de muzică și momente artistice.

Pe lângă vedetele sezonului – merele și specialitățile din fructe oferite de PFA Boiculese Ovidiu, „Mărul Argintiu” și Delicon Prodimpex – evenimentul a reunit producători din cadrul Asociației „Produs în Bucovina” și al Asociației „Gustă din Bucovina”.

Experiența gastronomică a fost completată de preparate din carne de la Rogelya Raitar și Băcănia SED Jura, lactate proaspete de la Laktotrio și Mirvalact, miere de la PFA Purtuc Ciprian și Dumitru Buzilă, dar și produse de panificație și cofetărie de la „Pâine la Larisa” și „Gustul de Altădată”. Pentru gurmanzi, I.I. Buhăcianu Antoneta Mirela a adus aromele pădurii prin produse din hribi, iar oferta de băuturi a fost completată de berea de casă de la Dampf Prod.

S-a încheiat ediția a XXI-a a Târgului Mărului de la Fălticeni

Folclor, cântec și dans pe scena de lângă „Nada Florilor”

„Târgul Mărului” nu a însemnat doar mere, produse agricole și standuri expoziționale. Ediția din acest an a avut și o importantă componentă cultural-artistică, ce a completat atmosfera de sărbătoare din zilele de sâmbătă și duminică.

Prima zi a manifestării a fost dedicată în mare parte folclorului autentic și tinerelor talente, reunind pe scenă interpreți individuali și formații care au reprezentat cu mândrie tradiția vocală și coregrafică a zonei. Printre participanți s-au numărat Fanfara „Brazii Bucovinei” din Sfântul Ilie, Ansamblul „Plaiurile Preuteștiului”, Gabriela Teișanu, Ansamblul Folcloric „Valea Siretului” din Dolhasca, Grupul vocal bărbătesc „Sucevenii” al Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu” Suceava, Ansamblul Folcloric „Plaiurile Hârtopului”, Grupul vocal „Horodnicenii Sucevei”, Fanfara „Lunca Moldovei” – Cornu Luncii, Grupul de Jocuri Populare „Bundița” – Brăiești, Cornu Luncii, Ansamblul Folcloric „Răzeșii” – Baia, Grupul Vocal-Instrumental „Datina” din Dolheștii Mari, Grupul de Jocuri Populare „Izvorașul” – Liteni, Gabriel Treteag și „Mugurașii” din Mălini, precum și Doina și Ciprian Petroaie.

Cea de-a doua zi a adus pe scenă recitaluri susținute de soliști consacrați de muzică populară. Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” a oferit un spectacol complex, Nicoleta Cojocaru a adus cântecul popular alături de Grupul „Dulce Glas Bucovinean”, iar Erica Moroșanu și Andreea Selena Grigoraș au susținut recitaluri individuale pline de sensibilitate. Gabriel Treteag a revenit pe scenă duminică, însoțit de Grupul „Din vremuri de altă dată”, iar Lenuța Rusu a evoluat alături de grupurile „Moldava” și „Micii Răzeși”. Programul artistic s-a încheiat cu un moment susținut de Alexandru Recolciuc.