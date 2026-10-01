S-a asmuţit haita

Nu sunt deloc fericit atunci când mi se îndeplinesc previziunile de rău. Tocmai de aceea, mă doare până în străfundul sufletului când văd echipa numită România, de la care aşteptăm cu toţii şi mari performanţe, dar şi un joc care să ne aducă bucurie, chinuindu-se să ducă la capăt nişte meciuri, cum au fost cele două din ultima săptămână, în care nişte adversari în principiu banali mătură cu noi gazoanele europene, fie acasă, fie în deplasare, în nişte partide în care efectiv noi nu contăm.

De la portarul de la care aveam mari aşteptări după ce i-am văzut evoluţiile notabile din poarta Celtei Vigo şi până la presupuşii golgheteri pentru care golul nici ca idee nu pare să existe în minţile lor, toată adunătura aia din teren (de fapt, două adunături, ideea asta cu două echipe ale căror prezențe să alterneze fiind o găselniţă la fel de lipsită de sens ca toate celelalte idei ale selecţionerului) pare să nu aibă nicio legătură cu nobilul sport.

Absolut toate previziunile mele cele negre s-au dovedit prea blânde în raport cu ceea ce ne-a fost dat să vedem pe viu. Neisprăviţii se uitau chiar admirativ la felul cum fugeau adversarii pe lângă ei, cum îi driblau, cum pasau pe lângă ei ca la „măgăruşul” din recreaţii, aleşii etalând aceeaşi letargie şi aceeaşi lehamite cu care ne tot mănâncă zilele de când mamele lor i-au făcut fotbalişti, iar puzderia de selecţioneri i-au târâit pe la echipa reprezentativă.

Nici n-a fluierat bine arbitrul sfârşitul meciului cu Bosnia, că haitele reunite (ziarişti, antrenori, şefi de galerii etc.) s-au şi repezit pe Gică deversând toate porcăriile imaginabile. Şi pe neisprăviţii de la FRF care l-au inventat (desigur, în moț cu alde Burleanu şi parazitul Stoichiţă). Problema nu e că nu le-ar fi meritat, ci doar de ce atât de târziu! Nu se ştia cât creier are Hagi? Şi câtă ştiinţă de antrenorat? Şi cât de performanţi sunt toţi loserii ăia convocaţi, începând cu Drăguş, Bîrligea, Stanciu, care în viaţa lor (trăită absolut degeaba!) n-au produs nimic, niciodată?