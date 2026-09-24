S-a aprobat o investiție de 10 miliarde de lei pentru linia Pojorâta – Ilva Mică, unde trenurile circulă cu doar 42 de km/h

Guvernul României a aprobat, joi, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava, Subsecţiunea 2: Ilva Mică – Pojorâta”, o zonă de cale ferată dificilă, muntoasă, cu multe tuneluri și cu o viteză de circulație scăzută, care contribuie la timpii de mers prea mari pentru trenurile de călători care circulă din Suceava spre Ardeal sau mai departe spre Banat.

Plecând din județul nostru, sectorul începe din stația Pojorâta, trece prin Pasul Mestecăniș, traversează municipiul-stațiune Vatra Dornei și intră în județul Bistrița-Năsăud, până la Ilva Mică, trecând printr-o succesiune de tuneluri și de zone dificilă, de pădure.

Valoarea totală a investiției se ridică la 10,49 miliarde de lei, iar durata de realizare a lucrărilor este de 3 ani. Lungimea totală a căii ferate care va fi modernizată este de 106,82 km.

După această etapă, proiectul deja aprobat trebuie scos la licitație și apoi începute lucrările.

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul Transport 2021–2027, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.

Investiția are ca obiectiv modernizarea infrastructurii feroviare pe tronsonul Ilva Mică – Pojorâta și aducerea liniei la parametrii proiectați, în vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație și a creșterii vitezei de deplasare a trenurilor.

Proiectul include lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii și suprastructurii căii ferate, precum și intervenții asupra lucrărilor de artă, stațiilor, haltelor și instalațiilor de electrificare.

Ultimele lucrări capitale au fost realizate în 1994

O analiză mai detaliată consultată de Monitorul de Suceava arată că

ultima reparație capitală (RK) pe intervalul Ilva Mică – Pojorâta (prin Vatra Dornei) a fost executată tocmai în anul 1994.

Viteza comercială a trenurilor de călători InterRegio (IR) de pe acest sector este de numai 42 km/h, iar a trenurilor Regio (R) este de 36 km/h.

Viteza comercială a trenurilor de marfă este de 21 km/h.

Ideea de bază a investiției este că după lucrările care ar putea fi gata la trei ani de la demarare, circulația pe calea ferată de pe acest sector (și extins de la Suceava la Cluj), va fi mai atractivă pentru călători și transportatorii de mărfuri.