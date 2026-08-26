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S-a ales cu două fracturi și cu două dosare penale după o ieșire în trafic cu motocicleta

Accident de motocicletă - Fotografie generică
Accident de motocicletă - Fotografie generică

Un tânăr nu a ieșit bine deloc din plimbarea cu o motocicletă Suzuki cu care a ieșit pe drumul județean din Moldovița, în primul rând suferind un accident din care s-a ales cu două fracturi. Luni seară, în jurul orei 20.00, polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că pe DJ 176, în comuna Moldovița, s-a produs un accident de motocicletă.

Din cercetări a rezultat că Gavril M., în timp ce conducea motocicleta marca Suzuki, având direcția de mers dinspre Vatra Moldoviței spre comuna Moldovița, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un container metalic de măsurare a debitului râului de la marginea drumului.

Rănitul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean Suceava, unde a fost diagnosticat cu fractură deschisă cot drept și fractură genunchi bilateral.

El avea leziuni și la nivelul feței și nu a putut fi verificat cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate probe biologice de sânge.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că motocicleta nu avea plăcuțe de înmatriculare, iar baza de date a confirmat ulterior că motocicleta era radiată din circulație din 2025.

Motociclistul nici nu prea este motociclist, să spunem așa, neavând permis de conducere.

Cel puțin în primă fază, acesta s-a ales cu dosar penal pentru infracțiunile de ,,punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

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