Ieri a avut loc la Nyon tragerea la sorţi a meciurilor de baraj din Liga Naţiunilor. În mod inexplicabil, selecţionerul României, dl Gheorghe Hagi, nu a fost prezent la locul faptei, deşi Nyon nu e undeva între Fiji şi Vanuatu, ci în Elveţia, până unde faci vreo oră cu avionul. Mă rog, „inexplicabil” e doar un fel de a prezenta nesimţirea în termeni ceva mai blânzi. Asta mă face să cred ceea ce am refuzat până acum să accept: că dl fost Rege urmăreşte ca din postura de selecţioner să mai vândă ceva împiedicaţi din producţia proprie, precum ăla micu’ al său ori alde Drăguş, alt neterminat pe care cică şi Regele şi fină-su, dl Gheorghe Becali, îl aşteaptă să se învrednicească de a înscrie măcar un gol din cele 25 pe care ciobanul i le preconizase când a dat căruţa aia de bani pe un papagal care nicăieri n-a reuşit să convingă că e chiar fotbalist (în afară de Viitorul, unde şi-a lansat cariera asta de râsul lumii).

Deocamdată, dincolo de absenţa de la Nyon a principalului personaj interesat ipotetic de adversarul viitor, trebuie să remarcăm tot mai numeroasele atenţionări transmise dlui Gheorghe Hagi de diverşi oameni de fotbal, unul din aceştia, antrenorul Șumudică afirmând că o eventuală eliminare a României în baraj ar fi cea mai mare ruşine imaginabilă. Șumudică a spus asta înaintea tragerii la sorţi de ieri. Acum, când ştim cu cine ne vom întâlni, cu Estonia adică, vă mai spun şi eu că într-o grupă cu Islanda (mai ţineţi minte barajul în care ne-a bătut!?), cu Bulgaria şi cu Luxemburg, Estonia a terminat neînvinsă, cu 3 victorii şi 3 egaluri, adunând 12 puncte! Aşa că, dragă domnule Șumudică, s-ar putea ca Estoniei să-i fie ruşine să o elimine România, ultima găină din Liga Naţiunilor!