Ruinele catedralei catolice din Baia, valorificate cu resurse minime la nivel local

Prima capitală a statului medieval Moldova, Baia, păstrează vestigiile unei epoci înfloritoare pentru această zonă. În centrul comunei încă există ruinele bisericii „Sfânta Fecioară”, cunoscută drept catedrala catolică din Baia, monument istoric de importanță națională. Starea acestui obiectiv a făcut recent tema unei analize prezentate în cadrul forumului cultural „Vestigii – Memorie. Conservare. Restituție”, care a avut loc luna trecută la Suceava.

Catedrala a fost ridicată la începutul secolului al XV-lea, în anul 1410, fiind strâns legată de comunitățile de sași și maghiari stabilite în prima capitală a Moldovei, bucurându-se de patronajul domnesc din perioada mușatină. Prezentarea realizată de arhitectul Mircea Căpățână a arătat că importanța arhitecturală a acestei biserici din Baia a fost documentată încă din anul 1909 prin studiile lui Alexandru Lapedatu (note istorice) și Nicolae Ghika-Budești, cel din urmă realizând primele relevee detaliate, descrieri ale ruinelor și planuri ale monumentului.

Arhitectura de tip gotic, cu ziduri masive din piatră de carieră și râu, contraforturi puternice din piatră fasonată și ancadramente de ferestre în arc frânt, este o mărturie aparte în peisajul cultural sucevean, dominat de arhitectura bizantină. Catedrala a fost construită în anul 1410 de către domnitorul Alexandru cel Bun, în semn de respect pentru prima sa soție, Margareta, care provenea din Regatul Poloniei și era de religie catolică.

Evoluția cronologică a fost reevaluată în 1973 de Rada Teodoru, iar cercetările arheologice din 1983 conduse de Lia și Adrian Bătrîna au scos la iveală etapele constructive complexe și vestigiile din interiorul perimetrului sacru. Spre deosebire de alte monumente ajunse în paragină, ruinele catedralei catolice din Baia au beneficiat de o amenajare peisagistică curată, situl fiind integrat într-un scuar urban central. Zidurile au fost consolidate parțial, lăsând vizibile elemente precum arcul ogival masiv al unei ferestre înalte sau portalul de piatră fasonată al unei uși de acces.

Ruinele catedralei catolice din Baia, valorificate cu resurse minime la nivel local

Ruinele sunt vulnerabile la vandalism

Cu toate acestea, monumentul rămâne vulnerabil la degradare. Pe blocurile din piatră cioplită ale contraforturilor medievale și pe tencuielile interioare se pot observa în prezent desene cu graffiti, inscripții și însemne realizate cu spray-uri colorate, ceea ce arată că nu este suficientă conservarea, în absența unui sentiment de apartenență și respect din partea comunității locale.

Amplasarea ruinelor în centrul comunei și accesul facil prin intermediul drumului județean 2E reprezintă avantaje remarcabile. În plus, catedrala se află în proximitatea altor puncte de interes istoric, precum Biserica Albă, din sec. XV, atribuită lui Ștefan cel Mare și biserica „Adormirea Maicii Domnului”, ridicată de Petru Rareș în 1530.

Episcopia de la Baia ar fi fost înfiinţată la data de 11 noiembrie 1417, papa Martin al V-lea numindu-l episcop pe Ioan de Ryza. În timpul domniei lui Ştefan cel Mare, Baia a fost arsă din temelii, în noaptea de 14 spre 15 decembrie 1467, ca strategie a domnitorului de a-l învinge pe regele ungar Matia Corvin. După bătălia de la Baia, legenda locală spune că Ștefan a ridicat aici Biserica Albă. În anul 1523, episcopia catolică de la Baia şi-a încetat existenţa. Biserica a fost refăcută ulterior în timpul domniei lui Petru Rareş, dar în lipsa enoriașilor s-a degradat încetul cu încetul și astăzi din prima episcopie catolică din Moldova mai sunt doar câteva ruine.

Ziduri vandalizate

Parcul din jurul ruinelor fostei episcopii este întreținut de Primăria Baia

Localnicii țin la istoria comunei. În anul 2011, autorităţile locale au amenajat un parc în jurul ruinelor. În 2016, primăria a înlocuit gardul cu unul din lemn, a pus bănci, coșuri de gunoi și a făcut alei până în fața ruinelor. Curățenie se face zilnic, cu ajutorul persoanelor înscrise pentru ajutor social. În 2019 autoritățile locale au decis să facă un proiect pentru valorificarea ruinelor fostei catedrale catolice, atât din punct de vedere religios, cât și turistic, ocazie cu care au descoperit că deși terenul parcului și cel de sub ruine fac parte din domeniul public, ruinele nu le aparțin, ci sunt ale Episcopiei Romano-Catolice Iași. Prin hotărâre de consiliu local au dat terenul episcopiei pentru ca mai departe aceasta să se ocupe de găsirea finanțării pentru punerea în practică a proiectului. Până atunci, grija parcului și a ruinelor o are în continuare primăria din Baia.

Potrivit primăriței Mariei Tomescu, întreținerea nu depășește 40.000 de lei pe an și include toaletarea arborilor, aplicarea de îngrășământ, eventuala înlocuire a unor plante, flori pentru primăvară și toamnă, iluminatul nocturn. Un specialist horticol este angajat pentru maximum 300 de ore pe an.

Pentru ca biserica „Sfânta Fecioară”, cu o istorie de peste 600 de ani, să intre în circuitul cultural, specialiștii de la Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice din România (UNRMI) propun conectarea într-o rețea județeană de vestigii, alături de siturile de la Humorul Vechi, Moldovița Veche și Milișăuți. Prin supraveghere video și trasee ghidate destinate elevilor și turiștilor, ruinele de la Baia pot deveni un spațiu de educație culturală și un obiectiv de atracție turistică pentru întreaga zonă a Fălticeniului.