Rugby Club Gura Humorului revine în lupta din Liga de Rugby Kaufland, odată cu startul returului campionatului. Formația humoreană are în față cinci partide dificile, în compania unor adversari de tradiție, iar obiectivul este de a încheia sezonul regulat cu evoluții cât mai solide și de a continua procesul de consolidare a unei echipe alcătuite în mare parte din jucători tineri.

Prima confruntare este programată sâmbătă, 1 august 2026, în deplasare, împotriva CSA Steaua, într-o partidă restantă din turul campionatului. O săptămână mai târziu, pe 8 august, cele două formații se vor întâlni din nou, de această dată pe stadionul din Gura Humorului. Programul continuă cu deplasarea de la CS Rapid, pe 15 august, meciul de acasă cu CSU Elbi Cluj, pe 22 august, iar sezonul regulat se va încheia pe 12 septembrie, la Baia Mare, în compania CSM Știința.

„Prima parte a sezonului ne-a arătat că rezultatele au fost greu de dus, dar fiecare meci ne-a obligat să învățăm repede: cum să gestionăm presiunea, cum să rămânem organizați și cum să răspundem în fața unor echipe cu mult mai multă experiență. Intrăm în retur mai uniți și cu o imagine mult mai clară asupra nivelului la care trebuie să ajungem”, a declarat Gabriela Andronache, președinta Rugby Club Gura Humorului.

Rugby Club Gura Humorului începe returul Ligii de Rugby Kaufland. Cinci meciuri decisive și sprijin financiar din partea Consiliului Județean Suceava

„Sprijinul Consiliului Județean Suceava este esențial în această perioadă”

Participarea echipei în returul Ligii de Rugby Kaufland este susținută de Consiliul Județean Suceava, care a încheiat în luna iulie un nou contract de finanțare cu Rugby Club Gura Humorului, în valoare de 415.000 de lei.

Fondurile vor acoperi o parte dintre cheltuielile necesare participării în campionat și în Cupa României, de la pregătirea sportivilor și organizarea meciurilor până la deplasări, servicii medicale, arbitraj, asigurări și activități de promovare a rugbyului în comunitate.

„Începem returul cu încredere, dar și cu responsabilitatea de a demonstra că Rugby Club Gura Humorului merită să fie în primul eșalon. Urmează meciuri dificile, împotriva unor echipe cu experiență și resurse considerabile, însă avem un grup tânăr, unit și hotărât să crească de la o etapă la alta. Sprijinul Consiliului Județean Suceava este esențial în această perioadă. Ne oferă stabilitatea de care avem nevoie pentru a pregăti meciurile în condiții bune și pentru a continua un proiect construit, ani la rând, în principal din resurse private. Le mulțumim președintelui Gheorghe Șoldan, vicepreședintelui Nicolae Robu și tuturor reprezentanților Consiliului Județean care au ales să susțină rugbyul humorean”, a declarat managerul clubului, Ștefăniță Rusu.

Rugby Club Gura Humorului începe returul Ligii de Rugby Kaufland. Cinci meciuri decisive și sprijin financiar din partea Consiliului Județean Suceava

26 de sportivi legitimați, dintre care 12 au sub 23 de ani

Rugby Club Gura Humorului are în lotul finanțat 26 de sportivi legitimați, dintre care 12 au sub 23 de ani. Pentru aceștia, prezența în primul eșalon reprezintă o oportunitate importantă de dezvoltare și de acumulare a experienței la cel mai înalt nivel al rugbyului românesc.

Totodată, existența unei echipe de seniori în Superligă oferă o perspectivă clară juniorilor de la Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului și Liceul cu Program Sportiv Suceava, care pot urma întregul traseu de performanță fără a fi nevoiți să părăsească județul.

După încheierea sezonului regulat, pe 19 septembrie sunt programate semifinalele și barajele pentru locurile 5-7, iar pe 26 septembrie vor avea loc partidele finale de clasament, găzduite de echipele mai bine clasate.

Suporterii sunt invitați să fie alături de Rugby Club Gura Humorului la cele două meciuri programate pe teren propriu, în 8 și 22 august, în confruntări care se anunță importante pentru parcursul echipei în actuala ediție de campionat.