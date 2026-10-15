Rugăciune și binecuvântare la început de an universitar: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, în mijlocul tinerilor la Biserica „Sf. Antonie cel Mare” din Suceava

Începutul noului an universitar a fost marcat la Suceava printr-o slujbă de Te Deum, organizată joi, 1 octombrie 2026, de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Suceava, la Biserica „Sfântul Antonie cel Mare” din municipiu. Evenimentul a reunit studenți și membri ai comunității locale, care au ales să întâmpine noul an de studiu prin rugăciune și mulțumire adusă lui Dumnezeu.

Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Prin rugăciunile înălțate, cei prezenți au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite și au cerut ajutorul și binecuvântarea Sa, luminarea minții, înțelepciune și putere de muncă pentru împlinirea îndatoririlor ce le revin în noul an universitar.

Dincolo de acumularea cunoștințelor și de pregătirea pentru viitoarea profesie, anii studenției reprezintă o perioadă importantă de formare a caracterului, de asumare a responsabilităților și de cultivare a valorilor care dau sens vieții. În acest context, rugăciunea de la începutul anului universitar a constituit un prilej de a reafirma legătura dintre educația intelectuală și creșterea duhovnicească, amintind că adevărata împlinire a omului presupune atât cultivarea minții, cât și îmbogățirea sufletească.

Pentru membrii ASCOR Suceava, întâlnirea a fost și un prilej de revedere și de întărire a comuniunii în jurul valorilor care stau la temelia activităților asociației: credința, prietenia, solidaritatea și mărturisirea lui Hristos prin fapte. Totodată, noul an universitar aduce oportunități de implicare în proiecte educaționale, culturale, sociale și filantropice, prin care tinerii își pot valorifica darurile și pot contribui la viața comunității din care fac parte.

Slujba de Te Deum a evidențiat astfel importanța începerii fiecărei lucrări cu rugăciune și a încredințării propriilor năzuințe purtării de grijă a lui Dumnezeu, constituind pentru studenții suceveni un îndemn la responsabilitate, statornicie în credință și comuniune pe parcursul noului an universitar.

ASCOR Suceava