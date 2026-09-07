Rotary Club Suceava-Bucovina a mulțumit tuturor celor care au făcut posibilă „magia” celei de-a XIII-a ediții a Festivalului ”Simfonii de Toamnă”

Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului „Simfonii de Toamnă”, organizată de Rotary Club Suceava-Bucovina și Kimaro Entertainment, cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Județean Suceava, s-a încheiat într-o atmosferă electrizantă, marcând un moment de referință pentru viața culturală a județului Suceava.

Desfășurat pentru prima dată pe parcursul a două zile, 4-5 septembrie 2026, pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, festivalul a adus în fața a mii de spectatori momente artistice de excepție: de la concertul legendar al marii dive a operei internaționale Angela Gheorghiu, aflată pentru prima dată pentru un concert în Moldova natală, alături de Orchestra Operei Naționale Române din Iași, dirijor Ciprian Teodorașcu, până la show-ul vizionar „Hyperborea”, semnat de Edward Maya, alături de Orchestra Hyperborea, dirijor Simona Strungaru și câștigătoarea Vocea României 2025, suceveanca Alessia Pop.

Un public extraordinar pentru o ediție de neuitat

Conducerea Rotary Club Suceava-Bucovina a ținut să sublinieze faptul că această sărbătoare a muzicii, a eleganței și a comunității nu ar fi fost posibilă fără sprijinul generos al sponsorilor și partenerilor noștri strategici. „Viziunea și implicarea lor financiară și logistică reconfirmă faptul că performanța artistică și dezvoltarea comunitară merg mână în mână. Le mulțumim din tot sufletul miilor de suceveni care au fost alături de noi pe esplanada Casei de Cultură și au transformat aceste două seri într-o adevărată sărbătoare a comunității noastre. Căldura și entuziasmul dumneavoastră au dat viață fiecărui moment muzical, dovedind încă o dată că Suceava este un oraș care iubește și susține cultura de înaltă calitate. Aplauzele dumneavoastră au fost cea mai frumoasă răsplată pentru artiști și cea mai puternică motivație pentru noi, organizatorii, de a continua această frumoasă tradiție an de an”, a declarat președintele Clubului Rotary Suceava Bucovina, Florin Hrebenciuc. El a precizat că a fost onorat să aducă împreună reprezentanți ai mediului cultural, instituțional și de business din toată țara.

Fundația Umanitară Assist, un sprijin neclintit pentru educație și cultură

Florin Hrebenciuc a mulțumit și Fundației Umanitare Assist, partenerul festivalului, despre care a spus că este un pilon fundamental în susținerea educației, culturii și performanței din județul Suceava.

„Implicarea Fundației Umanitare ASSIST la ediția din acest an a depășit granițele sprijinului logistic, lăsând o amprentă profundă asupra comunității prin trei direcții majore. El a reamintit că în cadrul festivalului, în fața miilor de oameni prezenți, Fundația Umanitară ASSIST i-a decernat „Premiul de Excelență în Educație” profesoarei Daniela Dungeanu, directoarea Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava. De asemenea, în cadrul festivalului, publicul a putut vedea rodul campaniei umanitare anterioare coordonate de această fundație, respectiv modernizarea Auditoriumului „Ion Carp Fluierici” al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, în timp ce în acest an sprijinul se îndreaptă către o nouă inițiativă, proiectul comunității „Parcul Inimii”, un spațiu multifuncțional în aer liber dedicat mișcării și socializării. Florin Hrebenciuc a amintit că Fundația „Assist” a susținut îndeaproape participarea și punerea în valoare a tinerelor talente sucevene pe aceeași scenă cu numele mari ale muzicii internaționale.

Sprijin important acordat de Consiliul Județean și Primăria Suceava

Florin Hrebenciuc a mai precizat că anvergura acestei ediții a fost posibilă datorită sprijinului instituțional și financiar esențial oferit de Consiliul Județean Suceava și Primăria Suceava, partenerii care au înțeles importanța strategică a investițiilor în cultura de nivel înalt. „Totodată, un rol determinant în reușita festivalului l-au avut sponsorii principali ai ediției – DoarBăi.ro, Symmetrica și Atlantis Gold. Prin implicarea lor financiară directă, acești piloni din mediul de afaceri local și național au demonstrat responsabilitate socială autentică și dedicare necondiționată față de comunitate. Investiția în cultură și educație este cea mai sigură cale către un viitor mai bun. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că faceți Suceava să strălucească!”, a adăugat președintele Rotary Club Suceava-Bucovina.

El le-a mulțumit și partenerilor de la Symmetrica, Monolith by Rodolith Group, Lider Servicii, Atlantis Gold, Hotel Sonnenhof, precum și sponsorilor Garanti BBVA, Bermas, TehnoWorld, Darex, Anytime by Interamerican, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Fan Courier, Expertware, Ritmic, Railex, DPD, Recrex, Vodafone, Dumisil Impex, Interconti, Topscav, Loial, Emiras Symphony Orchestra – Frații Mihăilă, Calcarul, Evesicran, Sercom, General Construct, Amtramicons, Suct, Promo Plus, Ursa Mare, Gamar, Euroluc, Rotary District 2241, Management Account, Market Albina, Florăria Queen, Brădet Residence, Adria Styl Salon & Beauty Concept și Bianca Rîpan Fashion Designer.