Romanul „Lumina după Brâncuși” de Constantin Severin va fi lansat vineri, la USV

În cadrul Salonului de Carte „Alma Mater Librorum”, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava, scriitorul Constantin Severin va lansa, vineri, 30 octombrie 2026, la ora 14:30, în Sala de lectură „Emanuel Diaconescu”, corp E, volumul „Lumina după Brâncuși”, publicat de Editura Eikon din București.

Romanul, spune autorul, este o încercare de a pătrunde dincolo de biografia marelui sculptor, în universul său interior, imaginând o voce literară care vorbește despre viață, creație și căutarea esențelor.

„Lumina devine firul conducător al acestei călătorii, de la fascinația pentru lumea vizibilă până la misterul formelor și al spiritului creator”, a transmis Constantin Severin.

„Constantin Severin propune în acest roman o originală perspectivă de a prezenta personalitatea lui Brâncuşi”

Prezentarea cărții este semnată de Doina Lemny, reputată specialistă în opera lui Brâncuși, care însoțește volumul pe coperta a IV-a: „Constantin Severin propune în acest roman o originală perspectivă de a prezenta personalitatea lui Brâncuşi: construit pe firul devenirii artistului, romancierul se substituie artistului care vorbeşte despre propria viaţă şi creaţie în fraze scurte, fără ornamente precum sculptura sa, cioplite direct, fără modelaj prealabil. Naraţiunea impune un element ce reuneşte toată opera lui Brâncuşi: lumina – cea care-l fascinează, cea care-i luminează spiritul, cea care-l conduce către esența lucrurilor. Remarcabile sunt dialogurile în timp cu prietenii din mediul său parizian, dar şi cu personalităţi pe care Brâncuşi nu le-a întâlnit niciodată, precum Carl Gustav Jung şi Mircea Eliade, care-l trimit către străfundurile creaţiei sale din care recunoaştem motive universale reprezentate în inconştientul colectiv.”

O celebrare a geniului lui Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea sa

Cartea va fi prezentată la Salonul de Carte „Alma Mater Librorum” de Valentin Ajder, directorul Editurii Eikon, de scriitorul și filosoful Vianu Mureșan și de Alexandru Ovidiu Vintilă, poet și critic literar, redactor-șef al revistei Bucovina Literară.

„Adresez comunității sucevene invitația de a fi alături de noi la acest eveniment care își dorește să fie, înainte de toate, o celebrare a geniului lui Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea sa. Să ne întâlnim pentru a omagia împreună artistul care a transformat rădăcinile românești în limbaj universal și a dăruit lumii o nouă lumină a formelor”, au transmis organizatorii evenimentului de pe 30 octombrie, de la USV.