Scriitorul sucevean Constantin Arcu va participa vineri, 4 decembrie a.c., la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, unde va fi prezentată traducerea în limba spaniolă a romanului său „În numele tatălui” („En el nombre del padre”), potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a revistei Spania literară Casa Română de Cultură.

Evenimentul cultural este organizat de Casa Română de Cultură Getafe-Madrid, în parteneriat cu grupul editorial Sial Pigmalión din Spania. Volumul a fost tradus de María Alexandra Spânu și Juan José García, fiind proiectat să ajungă, în paralel, și la Târgul Internațional de Carte de la Guadalajara, sub coordonarea editorului Basilio Rodríguez Cañada.

La lansarea de la Gaudeamus vor lua cuvântul, alături de autor, scriitorul și criticul literar Dan-Silviu Boerescu, secretarul general al Casei Române de Cultură, Sabin Mureșan, precum și traducătorul Juan José García.

Potrivit prezentării citate de revista Spania literară Casa Română de Cultură, romanul urmărește parcursul unui narator la persoana întâi, un om de cultură cu legături în jurnalism, convocat în urma unei citații privind abuzurile de după decembrie 1989. Cartea este structurată în trei părți -„Bătut în cuie pe cerul Europei”, „Pe pământ străin” și „Întoarcerea la origini”- și îmbină ironia cu grotescul și tragicul, surprinzând atât realitățile unui oraș de provincie românesc, cât și experiența emigrării în Italia.

„Adevăratele infernuri nu se află întotdeauna în locuri îndepărtate și nici nu au nevoie de monștri extraordinari pentru a exista, pentru că adesea se hrănesc din propriile noastre slăbiciuni, din renunțările noastre și din incapacitatea noastră de a recunoaște suferința celuilalt”, notează editorul Basilio Rodríguez Cañada în prefața volumului.

Fost președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni, redactor la reviste precum Bucovina literară și Timpul, Constantin Arcu are o carieră dublă, îmbinând literatura cu domeniul juridic și universitar, activând ca judecător, inspector al Consiliului Superior al Magistraturii și cadru didactic universitar la Suceava.