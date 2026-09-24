Scriitorul româno-american Ştefan Străjeri a plecat din Pojorâta în urmă cu mai bine de două decenii. A traversat Oceanul și și-a construit viața în America. Dar drumul său nu s-a îndepărtat niciodată cu adevărat de locul în care a copilărit. Dimpotrivă, cu fiecare carte scrisă, cu fiecare comunitate românească descoperită și cu fiecare poveste salvată de la uitare, întoarcerea lui acasă pare să fi devenit tot mai profundă.

Marți, 22 septembrie 2026, Casa de Cultură din Pojorâta a găzduit lansarea celei mai noi monografii semnate de Ștefan Străjeri, „De la Rio Grande până în Țara de Foc”, apărută la Editura „Vasiliana” din Iași. O carte despre românii din America Latină, despre destine risipite pe un spațiu uriaș, de la granița de nord a Mexicului până la extremitatea sudică a continentului, dar și despre felul în care oamenii pot rămâne legați de locul de unde au plecat, indiferent cât de lungă este distanța.

Lansarea de la Pojorâta a fost, înainte de toate, o întâlnire de suflet. Au fost prezenți oameni ai locului, reprezentanți ai administrației locale, rude, prieteni, profesori, oameni de cultură și invitați veniți din nordul şi din sudul Bucovinei, din alte spații românești, dar și din Statele Unite. S-au întâlnit acolo oameni pentru care cartea lui Ștefan Străjeri înseamnă istorie, cercetare și document, dar și oameni pentru care ea înseamnă, mai simplu și mai profund, dor de România.

Momentul a început cu intonarea Imnului Național, interpretat de eleva Alexandra Fediuc, îmbrăcată în frumosul costum tradițional, și cu rugăciunea „Tatăl nostru”, rostită de părintele George Fediuc. A fost o introducere potrivită pentru o întâlnire în care s-a vorbit, în fond, despre oameni plecați departe, dar care nu și-au abandonat niciodată limba, credința, tradițiile și memoria locului de unde au pornit.

România risipită peste Ocean, adunată într-o carte

Discuțiile au fost moderate de tânărul Rareș Bogdan, doctorand și asistent la Facultatea de Filosofie din Iași, care a reușit să conducă dialogul cu intervenții scurte, pertinente și bine așezate. În prezidiu s-au aflat primarul comunei Pojorâta, Bogdan Codreanu, prof. univ. dr. Anca Sîrghie din Sibiu, autoarea prefeței volumului, criticul literar Nicolae Busuioc și poetul și muzeograful ieșean Liviu Apetroaie.

Un amplu material vizual a însoțit prezentarea cercetării monografice. Documente, fotografii, publicații românești și chipuri de oameni au alcătuit, pe ecran, o adevărată hartă a prezenței românești în America Latină. În spatele fiecărei imagini se afla însă o poveste, iar în spatele fiecărei povești, un destin.

Primarul Bogdan Codreanu a vorbit despre bucuria revederii și despre întoarcerea lui Ștefan Străjeri în locul de unde a plecat. A amintit că, atunci când acesta a părăsit România, în anul 2003, plecarea sa a fost privită, ca în cazul multor tineri ai acelei generații, și ca o pierdere pentru comunitate. Numai că timpul a arătat că drumul american al lui Ștefan Străjeri avea să se transforme într-un alt fel de drum românesc. Acolo, în Michigan, el nu a uitat de unde a venit. Și-a construit o carieră, a intrat în lumea comunității românești, iar în anul 2005 a preluat publicația „Curentul Internațional”, devenind, vreme de aproape două decenii, unul dintre oamenii care au ținut aprinsă flacăra presei românești din America.

Primarul și-a amintit și de revenirea lui Ștefan la Pojorâta, la câțiva ani după plecare, când acesta a venit cu vestea că preluase ziarul american de limbă română. Aniversarea celor zece ani de la apariţia publicației avea să fie sărbătorită chiar la Pojorâta, în prezența unor români veniți din Basarabia și din nordul Bucovinei, între care s-a aflat și regretatul academician Nicolae Dabija. „Pojorâta este pe harta lumii şi datorită lui Ștefan Străjeri,”, a fost, în esență, una dintre ideile primarului. Și nu era doar o formulă festivă. În 2014, tot la Pojorâta fusese lansată prima sa monografie dedicată comunităților românești de peste Ocean: „Românii de la Marile Lacuri. 100 de ani de prezență românească în statul Michigan”. A urmat, în 2020, lucrarea consacrată românilor din Canada: „Istoria românilor canadieni 1890–2020”, iar acum, cea de-a treia monografie care duce cercetarea mult mai la sud, în America Latină.

România risipită peste Ocean, adunată într-o carte

Bogdan Codreanu a readus în memorie și un alt episod care spune multe despre felul în care Ștefan Străjeri a înțeles să-și apropie locul natal de noua sa lume. În 2012, ansamblul folcloric „Plaiurile Pojorâtei” a ajuns la Detroit, unde a prezentat, cu prilejul Zilei Naționale a României, portul, cântecul și tradițiile din Bucovina. În acest fel, plecarea n-a însemnat rupere. A însemnat, poate, o altă formă de legătură cu ţara lui.

Primarul a vorbit și despre „scânteia” prin care Dumnezeu îi poate descoperi unui om darul său și oamenii pe care îi va întâlni de-a lungul drumului. A amintit, în acest context, și reflecția părintelui Iustin Pârvu despre „profesiunea de român”, care nu este una ușoară și presupune conștiință națională. Prin ceea ce a făcut, Ștefan Străjeri pare să fi transformat această profesiune într-un mod de a fi.

Poetul și muzeograful Liviu Apetroaie a privit noul volum și din perspectiva unei experiențe personale. Vizitase Costa Rica și Guatemala încă din 1994 și mărturisea că acea călătorie fusese una dintre experiențele frumoase ale vieții sale. America Latină i-a oferit prilejul unei reflecții mai largi asupra unei lumi în care istoria, spiritualitatea, poezia, muzica și bucuria de a trăi se amestecă într-un fel aparte. A evocat marile nume ale culturii latino-americane, de la Gabriel García Márquez și Octavio Paz, și a făcut legături cu literatura română, amintindu-i pe Marin Sorescu și Matei Călinescu.

Din această perspectivă, cartea lui Ștefan Străjeri este în viziunea poetului ieşean o lucrare de recuperare. Întrebarea pe care o pune ea este simplă în formulare, dar complicată în răspuns: cât de prezentă este România în America Latină? Răspunsul nu poate fi dat prin statistici. Trebuie căutat în viețile oamenilor. În urmă cu două sute de ani sau mai aproape de zilele noastre, români au ajuns în țări despre care cei rămași acasă știau foarte puțin. Au plecat pentru muncă, pentru studii, din motive politice sau pur și simplu pentru că viața i-a împins către alte orizonturi. Și, odată ajunși acolo, au încercat să-și reconstruiască, într-o formă sau alta, lumea de acasă.

România risipită peste Ocean, adunată într-o carte

Criticul literar Nicolae Busuioc, cunoscut pentru interesul său față de literatura diasporei și implicarea într-un proiect enciclopedic dedicat culturii române, a remarcat amploarea documentării realizate de Ștefan Străjeri. A evocat și ecoul pe care noua carte l-a avut încă înainte de lansare, prin aprecierile unor personalități precum academicianul Ioan-Aurel Pop și prof. univ. dr. Anca Sîrghie.

Nicolae Busuioc a mărturisit, cu umor și sinceritate, că dacă ar fi să aleagă un loc în care să emigreze, ar opta pentru Portugalia, atras de personalități precum Luís de Camões și Fernando Pessoa, iar dacă ar privi către America Latină, Argentina lui Jorge Luis Borges i-ar fi, probabil, cea mai apropiată. În intervenția sa au apărut și câteva nume românești care au lăsat urme în această parte a lumii, între care Emil Racoviță, Mihail Manoilescu și sculptorul Gheorghe Leonida, căruia îi este atribuită realizarea chipului statuii Cristos Mântuitorul din Rio de Janeiro.

Prof. univ. dr. Anca Sîrghie a privit cartea cu emoția omului care vede materializat un proiect despre care știe câtă trudă ascunde. A spus că a strâns volumul la piept „ca pe un copil” și că, dincolo de ceea ce scrisese deja în prefață, mai avea multe lucruri de spus. Cele trei cercetări monografice ale lui Ștefan Străjeri au, în opinia sa, o valoare monumentală și se leagă firesc de activitatea jurnalistică desfășurată de acesta în America, de experiența sa la „Curentul Internațional” și de contactul permanent cu celelalte publicații românești de peste Ocean.

România risipită peste Ocean, adunată într-o carte

Pentru Anca Sîrghie, aceste cărți contribuie la întregirea unei imagini mai largi asupra românilor din lume. Sunt, într-un fel, piese ale unui mare puzzle al diasporei. Iar noul volum aduce în fața cititorului 93 de personalități românești întâlnite în spațiul cuprins între Rio Grande și Țara de Foc.

Unele destine par desprinse dintr-un roman. Nicolae Petra, plecat din Sibiu în Mexic, și-a construit o casă în stil tradițional, asemenea celor pe care le văzuse în copilărie la bunici. În Venezuela, părintele Costică Popa a întâlnit o familie românească lipsită de biserică și de preot. A botezat cei șase copii ai familiei, iar mezina a avut-o nașă pe preoteasă. Sunt povești care arată că biserica românească din diaspora nu a fost niciodată numai un loc al rugăciunii. În jurul ei s-au format comunități, s-au păstrat tradiții, s-au întâlnit oameni, s-au transmis limba și memoria. Bisericile au devenit, de multe ori, centre spirituale, culturale și sociale.

Din Cernăuți a venit la Pojorâta Vasile Răuț, care a vorbit despre o Românie ce continuă să existe dincolo de granițele geografice. A rostit o frază care poate rămâne mult timp în memoria celor care au ascultat-o: „Nu există țară în lume care să nu aibă comunitate de români, doar că nu orice comunitate românească are și câte un «străjer».” În aceste câteva cuvinte se află, poate, și explicația pentru ceea ce a făcut Ștefan Străjeri în ultimele două decenii.

Vasile Răuț a vorbit despre românii din nordul Bucovinei, despre oameni și locuri care continuă să poarte memoria românească în ciuda schimbării frontierelor. A adus în discuție cazul lui Dumitru Paulescu, intelectual bucovinean plecat în exil și preocupat de refacerea legăturilor cu familia, dar și activitatea Societății „Golgota”, prin care au fost identificate sute de morminte românești, dintre care o parte au fost restaurate. A vorbit, de asemenea, despre Capela Mitropolitană „Coborârea Sfântului Duh” și despre pericolul care amenință casa lui Aron Pumnul.

De la Cernăuți a venit de asemenea scriitoarea şi jurnalista Maria Toacă, pentru care tema comunităților românești nu este una abstractă. Ea a vorbit despre nevoia românilor din nordul Bucovinei de a avea preot și slujbe în limba română și a evocat Boianul, locul său de naștere, cu legătura sa simbolică și istorică cu Boianul din Canada, întemeiat de emigranți bucovineni.

România risipită peste Ocean, adunată într-o carte

Maria Toacă a vorbit despre Ștefan Străjeri ca despre un model de păstrare a identității departe de casă și a rostit o frază care rezumă, poate, o întreagă psihologie a exilului: „Cu cât distanța este mai mare, cu atât dorul devine mai puternic.” Apoi a citit un text emoționant din romanul său autobiografic „Boianul meu cu inimă română”, în care se regăsește și întâlnirea cu Ștefan Străjeri.

Virgil Pruteanu, inginer român stabilit la Detroit și prieten al lui Ștefan Străjeri, a vorbit despre cele trei monografii ca despre niște cărți ale oamenilor care au plecat din România, dar au luat cu ei România. „Un român care pleacă în exil nu pleacă niciodată singur. Îşi ia cu el limba, rugăciunea, amintirea casei părintești.” Este o formulare care se potrivește de minune întregului proiect editorial al lui Ștefan Străjeri.

Pentru că istoria unei comunități nu este alcătuită numai din marile nume care apar în enciclopedii. Istoria este făcută și de oamenii obișnuiți care au ridicat o biserică, au înființat o școală, au tipărit un ziar, au întemeiat o asociație, au organizat o serbare sau au păstrat, pur și simplu, limba română în familie. Acestor oameni le sunt dedicate, în bună măsură, și cărțile lui Ștefan Străjeri. Iar mesajul transmis generațiilor care vin este unul simplu și puternic: „Uitați de unde am venit.”

Cel mai emoționant moment al întâlnirii a fost chiar discursul autorului. Ștefan Străjeri a vorbit cu emoție despre cei care l-au primit acasă „cu brațele deschise”, despre oamenii care i-au fost alături în acest proiect și despre cei care, de-a lungul anilor, au contribuit la documentarea și păstrarea istoriei românilor de peste Ocean.

Le-a mulțumit primarului, familiei, prietenilor din copilărie, colegilor de școală și de universitate, profesorilor, autorilor prefețelor, editurii, celor care au prezentat cărțile și tuturor celor care l-au ajutat din țară și din diaspora.

I-a amintit pe românii din Cernăuți, dar și pe prietenii din Michigan. Și, cu o recunoștință aparte, i-a mulțumit soției sale, Luminița, pentru sprijinul oferit în munca de cercetare, o muncă ce presupune nu numai ani de documentare, ci și răbdare, drumuri, corespondență, căutări și verificări. În spatele celor 604 pagini ale noii monografii se află nu doar informații. Se află ani din viața unui om.

România risipită peste Ocean, adunată într-o carte

Moderatorul întâlnirii, Rareș Bogdan, a surprins foarte frumos sensul acestui drum atunci când a spus: „Plecarea lui Ștefan Străjeri în America nu ne-a lăsat mai săraci, ci ne-a îmbogățit prin cărțile sale.” Prima dintre marile sale cercetări a fost dedicată românilor din Michigan și istoriei lor de peste un secol. A doua a urmărit destinul românilor canadieni, de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în contemporaneitate. Iar în a treia carte, Ștefan Străjeri şi-a îndreptat privirea spre America Latină.

Trei cărți, trei spații, sute de destine. Un singur drum însă: acela de a afla unde au ajuns românii după ce au trecut Oceanul și, mai ales, cum au reușit să rămână români. Adevărata miză a scriitorului pentru aceste monografii nu cred să fi fost doar să adune nume, date și documente, ci să salveze de la uitare o parte din memoria unei lumi românești despre care cei de acasă știu încă prea puțin.

Istoria nu înseamnă numai ceea ce s-a întâmplat, ci și ceea ce alegem să păstrăm în memorie. Iar Ștefan Străjeri a ales să păstreze. A plecat din Pojorâta pentru a-și căuta destinul în America. A ajuns să cunoască oameni și comunități românești din locuri pe care, poate, în anii copilăriei sale, nici nu și le-ar fi imaginat. A străbătut drumuri, a căutat documente, a stat de vorbă cu oameni, a răsfoit arhive și publicații, a adunat fotografii și mărturii. Și, după toate acestea, s-a întors acasă. Nu cu mâinile goale, ci cu poveștile unei lumi, adunate și așezate în paginile unei cărți. O lume a românilor plecați departe, dar care au dus cu ei limba, credința, dorul și amintirea casei părintești. Și ne-a arătat că, oricât de lung ar fi parcursul acesta și oricât de mare distanța, există şi povești care găsesc întotdeauna drumul înapoi.

Vasile Aioanei